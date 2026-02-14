En vivo
Blu Radio  / Mundo  / Más de 13 muertos y varios heridos deja grave accidente de tránsito: bus se estrelló con un camión

Más de 13 muertos y varios heridos deja grave accidente de tránsito: bus se estrelló con un camión

"En el accidente han muerto trece personas y otras nueve han resultado heridas", confirmó a EFE un oficial de Policía.

Foto: EFE
Por: EFE
|
Actualizado: 14 de feb, 2026

