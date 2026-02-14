El 14 de febrero se transforma: más colombianos celebran la soltería y la autonomía

El Día de San Valentín en Colombia ya no se limita a las parejas. La fecha, tradicionalmente asociada con el amor romántico, ha comenzado a resignificarse entre los jóvenes y adultos urbanos, quienes la entienden como una oportunidad para celebrar otras formas de afecto, incluida la relación consigo mismos.

La transformación cultural es evidente en la manera en que millennials y miembros de la generación Z priorizan la autonomía, el bienestar emocional y las decisiones personales por encima de los modelos tradicionales de relación.

Las cifras respaldan esta tendencia. Proyecciones recientes del Dane indican que cerca de dos de cada diez hogares en el país son unipersonales, un fenómeno que ha venido creciendo en los últimos años.

Este cambio demográfico responde, en buena medida, a estilos de vida más independientes y a dinámicas laborales y sociales que han modificado la estructura familiar tradicional. En este contexto, la soltería deja de verse como una etapa transitoria y se asume como una elección válida y consciente.



San Valentín impulsa pedidos a domicilio: órdenes crecieron 101 % en 2025

También hay un impacto en los hábitos de consumo. Un sondeo realizado en 2024 por Fincomercio reveló que el 56 % de los colombianos asegura gastar menos cuando está soltero, lo que sugiere una mayor planificación financiera en esta etapa. A su vez, datos de la aplicación DiDiFood muestran que el 14 de febrero de 2025 las órdenes en Colombia crecieron 101 % frente a otro día 14 del mismo año, con una alta demanda de hamburguesas, pollo y comida rápida, productos que suelen compartirse tanto en pareja como entre amigos o incluso en celebraciones individuales.



“San Valentín dejó de ser una fecha exclusiva para parejas. Hoy representa muchas formas de conexión, incluida la relación con uno mismo, con la familia y con los amigos. En la app DiDi Food entendemos que la soltería es parte de la vida de millones de personas y queremos acompañarla con propuestas variadas, de grandes usuarios restaurantes, y con opciones que se adaptan a todos los presupuestos, con un sentido cultural y cotidiano para los colombianos”, señaló Douglas Quesada, gerente de comunicaciones para DiDi Colombia.