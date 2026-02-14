En vivo
El 14 de febrero se transforma: más colombianos celebran la soltería y la autonomía

Datos de la aplicación DiDiFood muestran que el 14 de febrero de 2025 las órdenes en Colombia crecieron 101 % frente a otro día 14 del mismo año, con una alta demanda de hamburguesas, pollo y comida rápida.

