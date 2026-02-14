Chance Paisita Noche: resultado del sorteo hoy sábado 14 de febrero de 2026

El chance Paisita Noche se ha consolidado como uno de los juegos de azar más consultados en Colombia, especialmente en el departamento de Antioquia, donde cuenta con un fuerte arraigo cultural. Su nombre, ligado a la identidad paisa, ha sido clave en su posicionamiento entre miles de apostadores que cada noche revisan los resultados con la expectativa de acertar.



Resultado oficial del chance Paisita Noche 14 de febrero de 2026

En el sorteo más reciente, el número ganador fue: (en minutos).



Número ganador:

Animal:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Los datos publicados corresponden exclusivamente al último sorteo realizado y son los únicos válidos para comparar con los tiquetes de apuesta. Por ello, se recomienda verificar siempre la información en canales oficiales antes de validar cualquier premio.



Quinta balota: opción adicional vigente desde 2025

Desde 2025, el Paisita Noche incorporó la quinta balota o número adicional, una alternativa voluntaria que permite aumentar el valor del premio cuando el jugador acierta las cuatro cifras exactas.

Esta modalidad no modifica las reglas tradicionales del juego, pero sí amplía las posibilidades de ganancia para quienes deciden incluirla en su apuesta. De esta manera, el sorteo mantiene su mecánica original mientras ofrece una opción adicional para incrementar el premio potencial.

Uno de los factores que explica la popularidad del chance Paisita Noche es su accesibilidad. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000, dependiendo de la modalidad seleccionada.

Para ganar, el número apostado debe coincidir con el resultado oficial de izquierda a derecha, según el tipo de jugada elegida. Esta dinámica sencilla, sumada a la frecuencia diaria de los sorteos, mantiene al Paisita Noche entre los chances más seguidos del país.



¿A qué hora juega el Paisita Noche?

El sorteo del Paisita Noche se realiza todos los días sin excepción en los siguientes horarios:



Lunes a sábado: 6:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Estos horarios permanentes permiten que los jugadores planifiquen sus apuestas con anticipación y consulten los resultados en tiempo real a través de medios oficiales.



Modalidades de juego del Paisita Noche

El chance Paisita Noche ofrece diferentes modalidades que determinan el valor del premio según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que coincidan con el resultado oficial:



Cuatro cifras directo o superpleno: acierto exacto en el orden correcto.

Combinado cuatro cifras: acierto en cualquier orden.

Tres cifras directo: acierto de las tres últimas cifras en orden exacto.

Combinado tres cifras: acierto sin importar el orden.

Dos cifras o pata: acierto de las dos últimas cifras en orden exacto.

Una cifra o uña: acierto de la última cifra del resultado.

Esta variedad de opciones permite que cada jugador elija la modalidad que mejor se adapte a su presupuesto, estrategia y expectativa de premio.



Cómo jugar chance en línea en Colombia

En Colombia, el chance en línea puede jugarse de manera legal únicamente a través de plataformas autorizadas por Coljuegos, la entidad estatal encargada de regular los juegos de suerte y azar en el país. Operadores oficiales como Paga Todo, Gana, Su Red, Apuestas Cúcuta 75, entre otros, cuentan con portales web o aplicaciones móviles habilitadas para realizar apuestas de forma virtual.



El proceso general para jugar chance en línea incluye los siguientes pasos:



Registro en una plataforma autorizada por Coljuegos. Verificación de identidad, requisito obligatorio para cumplir con la normativa vigente. Recarga de saldo mediante medios electrónicos como transferencias, PSE o billeteras digitales, según el operador. Selección del sorteo, número y modalidad de juego. Confirmación de la apuesta y conservación del comprobante digital.

Requisitos para reclamar un premio del Paisita Noche

El procedimiento para reclamar un premio del Paisita Noche depende del monto ganado. No obstante, existen documentos básicos obligatorios en todos los casos.



Documentos básicos

Tiquete original correctamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Según el valor del premio (UVT)

Menores a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: es necesario diligenciar el Formato SIPLAFT en el punto de venta.

Iguales o superiores a 182 UVT: se debe presentar certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

El pago de los premios se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles. Las autoridades y operadores recomiendan verificar siempre la información en canales oficiales y conservar el tiquete en buen estado para evitar inconvenientes.



Sorteo Paisita Noche sábado 14 de febrero de 2026

Últimos resultados del Paisita Noche