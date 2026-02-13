Chance Paisita Noche: resultado del sorteo hoy viernes 13 de febrero de 2026

El chance Paisita Noche continúa consolidándose como uno de los juegos de azar más consultados en Colombia, especialmente en Antioquia, donde mantiene un fuerte arraigo cultural. Su nombre, estrechamente ligado a la identidad paisa, ha sido determinante en su posicionamiento entre los apostadores, que cada noche revisan los resultados con la ilusión de acertar.



Resultado oficial del chance Paisita Noche

En el sorteo más reciente, el número ganador fue: 8865 - Tigre.

Detalle del resultado:



Número ganador: 8865.

Animal: Tigre.

Dos últimas cifras: 65.

Tres últimas cifras: 865.

Estos datos corresponden exclusivamente al último sorteo realizado y son los únicos válidos para comparar con los tiquetes de apuesta.



Quinta balota: opción adicional vigente desde 2025

Desde 2025, el Paisita Noche incorporó la quinta balota o número adicional, una modalidad voluntaria que permite aumentar el valor del premio cuando el jugador acierta las cuatro cifras exactas.

Esta alternativa no modifica las reglas tradicionales del juego, pero sí amplía las posibilidades de ganancia para quienes deciden incluirla dentro de su apuesta.



Valores de apuesta del Paisita Noche

El juego ofrece opciones accesibles para distintos presupuestos. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000, dependiendo de la modalidad elegida.



Para ganar, el número apostado debe coincidir con el resultado oficial de izquierda a derecha, según el tipo de jugada seleccionada.

Gracias a su mecánica sencilla y la constancia de sus sorteos diarios, el Paisita Noche se mantiene entre los chances más seguidos del país.



¿A qué hora juega el Paisita Noche?

El sorteo se realiza todos los días sin excepción en los siguientes horarios:



Lunes a sábado: 6:00 p. m.

6:00 p. m. Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Estos horarios permanentes facilitan que los jugadores planifiquen sus apuestas y consulten los resultados en tiempo real.



Modalidades de juego del Paisita Noche

El Paisita Noche ofrece varias modalidades que determinan el premio según la cantidad de cifras acertadas y su orden:



Cuatro cifras directo o superpleno: acierto exacto en el orden correcto.

acierto exacto en el orden correcto. Combinado cuatro cifras: acierto en cualquier orden.

acierto en cualquier orden. Tres cifras directo: acierto de las tres últimas cifras en orden exacto.

acierto de las tres últimas cifras en orden exacto. Combinado tres cifras: acierto sin importar el orden.

acierto sin importar el orden. Dos cifras o pata: ac ierto de las dos últimas cifras en orden exacto.

ierto de las dos últimas cifras en orden exacto. Una cifra o uña: acierto de la última cifra del resultado.

Esta variedad permite que cada jugador elija la modalidad que mejor se adapte a su estrategia y expectativa de premio.



Cómo jugar chance en línea en Colombia

En Colombia, el chance puede jugarse de forma virtual a través de plataformas autorizadas por Coljuegos, entidad encargada de regular los juegos de azar en el país.

El proceso incluye:



Registro en una plataforma oficial. Verificación de identidad. Recarga de saldo. Selección del sorteo, número y modalidad.

Esta opción brinda comodidad, seguridad y acceso inmediato a los resultados oficiales.



Requisitos para reclamar un premio del Paisita Noche

El procedimiento para reclamar premios depende del monto ganado, aunque existen documentos obligatorios en todos los casos.



Documentos básicos

Tiquete original correctamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Según el valor del premio (UVT)

Menores a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos.

solo se requieren los documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT : diligenciar el Formato SIPLAFT en el punto de venta.

: diligenciar el Formato SIPLAFT en el punto de venta. Iguales o superiores a 182 UVT: presentar certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

El pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles. Se recomienda verificar siempre la información a través de canales oficiales.

Últimos resultados del Paisita Noche

Estos han sido los sorteos más recientes:



12 de febrero de 2026: 0294 - Conejo.

0294 - Conejo. 11 de febrero de 20 26: 1580 – León.

26: 1580 – León. 10 de febrero de 2026: 0846 – Cabra.

0846 – Cabra. 9 de febrero de 2026: 7127 – Tigre.

El Paisita Noche mantiene así su presencia diaria en la rutina de miles de apostadores que cada noche esperan confirmar si la suerte estuvo de su lado.