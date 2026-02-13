Chance Paisita Noche: resultado del sorteo hoy viernes 13 de febrero de 2026

Publicidad
El chance Paisita Noche continúa consolidándose como uno de los juegos de azar más consultados en Colombia, especialmente en Antioquia, donde mantiene un fuerte arraigo cultural. Su nombre, estrechamente ligado a la identidad paisa, ha sido determinante en su posicionamiento entre los apostadores, que cada noche revisan los resultados con la ilusión de acertar.
En el sorteo más reciente, el número ganador fue: 8865 - Tigre.
Detalle del resultado:
Estos datos corresponden exclusivamente al último sorteo realizado y son los únicos válidos para comparar con los tiquetes de apuesta.
Desde 2025, el Paisita Noche incorporó la quinta balota o número adicional, una modalidad voluntaria que permite aumentar el valor del premio cuando el jugador acierta las cuatro cifras exactas.
Esta alternativa no modifica las reglas tradicionales del juego, pero sí amplía las posibilidades de ganancia para quienes deciden incluirla dentro de su apuesta.
El juego ofrece opciones accesibles para distintos presupuestos. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000, dependiendo de la modalidad elegida.
Para ganar, el número apostado debe coincidir con el resultado oficial de izquierda a derecha, según el tipo de jugada seleccionada.
Gracias a su mecánica sencilla y la constancia de sus sorteos diarios, el Paisita Noche se mantiene entre los chances más seguidos del país.
El sorteo se realiza todos los días sin excepción en los siguientes horarios:
Estos horarios permanentes facilitan que los jugadores planifiquen sus apuestas y consulten los resultados en tiempo real.
El Paisita Noche ofrece varias modalidades que determinan el premio según la cantidad de cifras acertadas y su orden:
Esta variedad permite que cada jugador elija la modalidad que mejor se adapte a su estrategia y expectativa de premio.
En Colombia, el chance puede jugarse de forma virtual a través de plataformas autorizadas por Coljuegos, entidad encargada de regular los juegos de azar en el país.
El proceso incluye:
Esta opción brinda comodidad, seguridad y acceso inmediato a los resultados oficiales.
El procedimiento para reclamar premios depende del monto ganado, aunque existen documentos obligatorios en todos los casos.
El pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles. Se recomienda verificar siempre la información a través de canales oficiales.
Estos han sido los sorteos más recientes:
El Paisita Noche mantiene así su presencia diaria en la rutina de miles de apostadores que cada noche esperan confirmar si la suerte estuvo de su lado.