Hombre acusado por feminicidio aceptó cargos tras falsas ofertas de empleo en Ciudad Bolívar

Kardyn Daniel Montilla Baquero es señalado de captar mujeres con falsas ofertas laborales para abusarlas sexualmente en Ciudad Bolívar, en Bogotá; uno de estos casos terminó en la muerte de una de las víctimas. Durante la audiencia de imputación, el hombre aceptó de manera libre y voluntaria su responsabilidad en ocho eventos delictivos, incluido el del homicidio.

Según la investigación de la Fiscalía, el caso más grave corresponde al asesinato de una mujer cuyo cuerpo fue hallado el 8 de noviembre de 2024 en el sur de Bogotá. La víctima habría sido citada por el hoy procesado para concretar una supuesta oferta de trabajo como modelo.

Sin embargo, al llegar al punto acordado, fue conducida a una zona boscosa donde, de acuerdo con la Fiscalía, fue abusada sexualmente, golpeada y asfixiada hasta causarle la muerte.

Las pruebas recolectadas por las autoridades indican que Montilla Baquero también estaría implicado en el ataque a otras siete mujeres. Estos hechos ocurrieron entre abril y diciembre de 2024, igualmente en Ciudad Bolívar, y tendrían un patrón similar: las víctimas eran contactadas con falsas promesas de empleo y supuestas remuneraciones de hasta cuatro millones de pesos.



De acuerdo con el ente acusador, en estos casos las mujeres habrían sido golpeadas, abusadas sexualmente, extorsionadas y posteriormente abandonadas en zonas despobladas. La investigación señala que el procesado se valía de engaños y de identidades falsas para ganarse la confianza de las víctimas y concretar los encuentros.

Durante la audiencia, Montilla Baquero aceptó los delitos de feminicidio agravado, acceso carnal violento, hurto calificado, extorsión, acceso abusivo a un sistema informático y falsedad personal.

El hombre continuará privado de la libertad en una cárcel mientras avanza el proceso; está previsto que en marzo un juez penal de conocimiento dé a conocer el sentido del fallo. Además, en los próximos días la Fiscalía lo acusará formalmente por otros ocho eventos delictivos relacionados con delitos sexuales.

