Batalla de Flores 2026, un tributo a los 35 años del cumbiódromo de la vía 40

Batalla de Flores 2026, un tributo a los 35 años del cumbiódromo de la vía 40

El desfile contó con al menos 14.000 danzantes y 18 carrozas hechas por los maestros de la Fábrica de Carrozas, quienes se fajaron con diseños de hasta 7.5 metros de alto.

Carrozas 2026.
1 of 6

Carrozas 2026.

Danzas de fantasía en vía 40, Batalla de Flores.
2 of 6

Danzas de fantasía en vía 40, Batalla de Flores.

Suministrada.

Disfraces Batalla de Flores 2026.
3 of 6

Disfraces Batalla de Flores 2026.

Blu Radio.

Disfraces.
4 of 6

Disfraces.

Blu radio.

Carroza rey Momo 2026.
5 of 6

Carroza rey Momo 2026.

Blu radio.

Carroza en homenaje al Junior de Barranquilla.
6 of 6

Carroza en homenaje al Junior de Barranquilla.

Suministrada.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 14 de feb, 2026

