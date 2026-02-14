Batalla de Flores 2026, un tributo a los 35 años del cumbiódromo de la vía 40

Este sábado 14 de febrero, la vía 40 se prendió como nunca para celebrar los 35 años del cumbiódromo. La Batalla de Flores cumplió con lo prometido: fue un verdadero "río de emociones" donde nadie se quedó sentado.

Desde las 10:30 de la mañana, el desfile, que contó con al menos 14.000 danzantes, arrancó, mostrando que la tradición en "curramba" está más viva que nunca. La reina Michelle Char Fernández se lució desde lo alto de su carroza, lanzando flores y alegría a los miles de espectadores.



Majestuosas carrozas

Carroza en homenaje al Junior de Barranquilla. Suministrada.

El desfile contó con 18 carrozas hechas por los maestros de la Fábrica de Carrozas, quienes se fajaron con diseños de hasta 7.5 metros de alto.

Los diez bloques temáticos estuvieron bien organizados, con más de 160 grupos folclóricos entre comparsas, disfraces y danzas tradicionales.

El Rey Momo, Adolfo Maury, desfiló con todo el "swing" escoltado por su danza del Congo Grande, que con sus 150 años de historia fue una de las más homenajeadas de la jornada.

Los Reyes del Carnaval de los Niños, Sharon Acosta y Joshua Ortiz, demostraron que el semillero está firme.

Además. hubo casi 39 orquestas y artistas que pusieron a todo el mundo a brincar en los 59 trailers musicales, entre ellos de descataron el Checo Acosta, Mr. Black, Elder Dayán, Diego Daza, entre otros. También otros talentos como Caterine Ibargüen y Elianis Garrido.

Blu Radio transmitió desde la vía 40

Desde la 1:00 de la tarde hasta las 4:00, el equipo de periodistas de Blu Radio en Barranquilla transmitió desde el cumbiódromo de la vía 40 entregandole los detalles del desfile más importante del Carnaval.

La carroza de Blu Radio y Caracol Televisión

Este año, talentos de Blu Radio cómo Alberto Linero, Ricardo Ospina, Juanita Kremer, Marina Granziera, Camilo Cifuentes, entre otros, alegraron a los barranquilleros tras su paso por el desfile de la Batalla de Flores 2026.

Vea en imágenes detalles del desfile:

