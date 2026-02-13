En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / "¿Por qué mataron a nuestro hijo?": padres de empresario asesinado en el norte de Bogotá

"¿Por qué mataron a nuestro hijo?": padres de empresario asesinado en el norte de Bogotá

Los padres de Gustavo Aponte manifestaron que recientemente no habían recibido ningún tipo de amenaza. Piden que los culpables paguen ante la justicia.

