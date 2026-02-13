En vivo
Blu Radio  / Judicial  / ¿Quién es el sicario que disparó contra empresario Gustavo Aponte en Bogotá? Estas son las pistas

Un ataque sicarial a plena luz del día dejó muertos al empresario Gustavo Andrés Aponte Fonnegra y a su escolta en la calle 85 con carrera Séptima, en Bogotá. Las autoridades investigan un crimen que habría sido planeado y que quedó registrado en cámaras de seguridad.

