Regiones  / Santanderes  / Procuraduría advierte retrasos en obras de acueducto y alcantarillado en Vélez, Santander

Procuraduría advierte retrasos en obras de acueducto y alcantarillado en Vélez, Santander

La Procuraduría advirtió que el incumplimiento de los compromisos adquiridos y de las obligaciones contractuales podría dar lugar a acciones disciplinarias.

