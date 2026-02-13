Procuraduría advierte retrasos en obras de acueducto y alcantarillado en Vélez, Santander

La Procuraduría General de la Nación informó que adelanta vigilancia preventiva al contrato 267 de 2025, correspondiente a la ejecución del Plan Maestro de acueducto y alcantarillado del municipio de Vélez, ante las dificultades reportadas para el ingreso a frentes de obra y los retrasos en el cronograma de actividades.

Según informó el ente de control, se viene realizando un seguimiento continuo al desarrollo del proyecto, luego de que se alertara sobre inconvenientes que estarían afectando el normal avance de las obras y generando impactos en la movilidad y en la comunidad.

En ese sentido, la Procuraduría señaló que “se requirió al contratista, a la interventoría y a las entidades competentes para que informen y documenten los avances reales de la ejecución, así como los planes de contingencia adoptados y las acciones correctivas implementadas para evitar mayores demoras”.

El organismo de control también enfatizó en la necesidad de realizar inspecciones periódicas antes y después de cada jornada laboral, con el fin de prevenir taponamientos, obstrucciones en tuberías y canales, y situaciones de riesgo que puedan derivar en emergencias o daños a terceros.



Además, solicitó fortalecer el acompañamiento social al proyecto, garantizando canales efectivos para la atención de peticiones, quejas y reclamos de la ciudadanía. De acuerdo con la entidad, este componente es clave para prevenir conflictos y proteger los derechos colectivos de la población.

Finalmente, la Procuraduría advirtió que el incumplimiento de los compromisos adquiridos y de las obligaciones contractuales podría dar lugar a acciones disciplinarias.