En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Salario mínimo
Inversiones forzosas
General Edwin Urrego
Emergencias por lluvias en Córdoba

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / ONU acompaña a Colombia en la implementación de soluciones para el desplazamiento interno

ONU acompaña a Colombia en la implementación de soluciones para el desplazamiento interno

Colombia registra más de siete millones de personas en situación de desplazamiento interno y cerca de tres millones de refugiados y migrantes venezolanos, cifras que sustentan el acompañamiento de la Organización de las Naciones Unidas.

Publicidad

Publicidad

Publicidad