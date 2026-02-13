No solo las manijas ocultas: China prohibirá otro elemento de los carros por seguridad en accidentes

El Ministerio de Industria y Tecnología de la Información de China (MIIT) publicó el proyecto de la norma nacional obligatoria GB 11557-202X, titulada “Estipulación para proteger a los conductores de lesiones causadas por el mecanismo de dirección del vehículo”.

La actualización reemplazará la norma vigente GB 11557-2011, que llevaba más de una década en funcionamiento. Según el medio CarNews China, el crecimiento acelerado de vehículos eléctricos y nuevas tecnologías hizo necesario revisar los criterios de evaluación de seguridad.

Uno de los cambios más relevantes es la eliminación total del contenido técnico relacionado con volantes semicirculares, conocidos como “half-steering wheels” o tipo yoke.

Qué cambia frente a la norma anterior

La nueva regulación ajusta varios parámetros técnicos:



Reduce el límite de fuerza horizontal en pruebas con módulo humano a 11.110 N, alineándose con la normativa internacional UN R12.

en pruebas con módulo humano a 11.110 N, alineándose con la normativa internacional UN R12. Establece límites estrictos para el desplazamiento hacia arriba y hacia atrás de la columna de dirección durante impactos.

Elimina exenciones previas en pruebas de impacto humano: ahora todos los vehículos deberán superar las pruebas, sin excepciones.

Estas pruebas incluyen impactos en diez puntos específicos del aro del volante, entre ellos el punto medio del área más débil y el punto medio del área sin soporte más corta.



Por qué los volantes tipo yoke no podrán cumplir la norma

El problema para los volantes semicirculares es estructural. Al carecer de la sección superior tradicional del aro, no pueden cumplir con los diez puntos de prueba exigidos por la nueva norma.

Algunos de los puntos obligatorios simplemente no existen físicamente en este diseño, lo que impide su homologación bajo el nuevo estándar nacional.

Según estadísticas citadas por el medio especializado Autohome, el 46 % de las lesiones de conductores en accidentes están relacionadas con el mecanismo de dirección.

La estructura circular tradicional actúa como superficie de absorción cuando el conductor se proyecta hacia adelante, mientras que los diseños abiertos pueden permitir que el cuerpo pase por encima del volante en una segunda colisión.

Nuevas exigencias sobre airbags y fragmentación

La norma también introduce requisitos estrictos sobre el despliegue del airbag. Se prohíbe que elementos duros —como piezas metálicas o plásticas— queden orientados hacia los ocupantes durante la activación.

En el caso de los volantes tipo yoke, sus cubiertas irregulares y estructuras de soporte presentan patrones de fractura difíciles de predecir en pruebas de alta velocidad, lo que complica la validación técnica bajo los nuevos criterios.

La normativa comenzará a aplicarse el 1 de enero de 2027. Todos los modelos nuevos que soliciten homologación deberán cumplir inmediatamente con el estándar actualizado.

Los vehículos ya aprobados dispondrán de un período de transición estimado en aproximadamente 13 meses para adaptar sus diseños.