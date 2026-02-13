Sustitución de 30.000 hectáreas de coca, nuevo compromiso en la mesa con la CNEB

El Gobierno nacional y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) acordaron respaldar la sustitución y erradicación voluntaria de 30.000 hectáreas de cultivos de hoja de coca en Nariño y Putumayo, durante una reunión extraordinaria realizada el 11 y 12 de febrero en Inda Zabaleta y Tumaco (Nariño).

De acuerdo con el acta suscrita el 12 de febrero, las partes acogieron el llamado del presidente de la República para avanzar en la meta de sustituir 15.000 hectáreas en Nariño y 15.000 en Putumayo. En el documento señalan que la iniciativa busca contribuir a la “dignificación de la vida” mediante el fortalecimiento de movimientos sociales, étnicos y campesinos vinculados a la economía cocalera.

Las delegaciones también afirmaron que respaldarán y apoyarán rel inicio de las Asambleas del Resguardo Indígena de Inda Zabaleta, previstas desde el 14 de febrero, en las que se definirán las condiciones para avanzar en la sustitución voluntaria en coordinación con las autoridades propias del territorio.

La CNEB manifestó que respetará las decisiones comunitarias relacionadas con la protección ambiental, la no deforestación y la no resiembra de cultivos ilícitos. Asimismo, se comprometió a no interferir en el programa Renhacemos, liderado por la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (DSCI), y a contribuir al cumplimiento de la meta acordada.



Según lo pactado, la verificación de los avances se realizará el 31 de marzo de 2026 por parte de la DSCI, en coordinación con un organismo internacional y con acompañamiento de la Mesa de Diálogos.

Finalmente, las delegaciones informaron que el séptimo ciclo de diálogos se realizará los días 11, 12 y 13 de marzo en el corregimiento de Llorente, en Tumaco, mientras que las subcomisiones preparatorias se reunirán en Bogotá el 26 y 27 de febrero.