Sustitución de 30.000 hectáreas de coca, nuevo compromiso en la mesa con la CNEB

Sustitución de 30.000 hectáreas de coca, nuevo compromiso en la mesa con la CNEB

El Gobierno nacional y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) acordaron respaldar la sustitución y erradicación voluntaria de 30.000 hectáreas de cultivos de hoja de coca en Nariño y Putumayo, en el marco de una reunión extraordinaria realizada el 11 y 12 de febrero en Tumaco.

