Caribeña Día, resultado del último sorteo del chance hoy, viernes 13 de febrero de 2026

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
El Caribeña Día se mantiene como uno de los juegos de azar más tradicionales y reconocidos en Colombia. A lo largo de los años ha construido una sólida reputación basada en la confianza y la transparencia, convirtiéndose en una de las opciones preferidas por miles de jugadores que revisan sus resultados diariamente.
El número ganador del chance Caribeña Día de este viernes 13 de febrero de 2026 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar si el premio ha sido acertado.
|Caribeña Día
|12 febrero 2026
|0683 - 4
|Caribeña Día
|11 febrero 2026
|7922 - 6
El sorteo de Caribeña Día se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p. m.
Los resultados oficiales se publican pocos minutos después, lo que permite a los jugadores comprobar rápidamente si su número resultó ganador. Esta puntualidad es uno de los aspectos más valorados por los apostadores.
Caribeña Día ofrece diferentes modalidades de apuesta. El valor del premio depende de la cantidad de cifras acertadas y del orden en que coincidan con el resultado oficial:
Estas opciones hacen que el juego sea dinámico y flexible, ya que cada persona puede elegir la modalidad que mejor se ajuste a su presupuesto y estrategia.
Uno de los factores que explica la popularidad del sorteo es el valor accesible de las apuestas:
Este rango permite la participación de distintos perfiles de jugadores, manteniendo a Caribeña Día como una alternativa atractiva dentro del chance en Colombia.
Para cobrar un premio, el ganador debe presentar:
Según el valor del premio en Unidades de Valor Tributario (UVT), pueden exigirse requisitos adicionales:
Con reglas claras, horarios definidos y procesos regulados, Caribeña Día continúa destacándose como uno de los chances más confiables y tradicionales del país.