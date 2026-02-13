Caribeña Día, resultado del último sorteo del chance hoy, viernes 13 de febrero de 2026

El Caribeña Día se mantiene como uno de los juegos de azar más tradicionales y reconocidos en Colombia. A lo largo de los años ha construido una sólida reputación basada en la confianza y la transparencia, convirtiéndose en una de las opciones preferidas por miles de jugadores que revisan sus resultados diariamente.



Número ganador del Caribeña Día hoy

El número ganador del chance Caribeña Día de este viernes 13 de febrero de 2026 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar si el premio ha sido acertado.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Últimos sorteos de Caribeña Día

Sorteo Fecha Resultado Caribeña Día 12 febrero 2026 0683 - 4 Caribeña Día 11 febrero 2026 7922 - 6 Caribeña Día 10 febrero 2026 4242 - 6 Caribeña Día 9 febrero 2026 5828 - 9 Caribeña Día 8 febrero 2026 4103 - 3 Caribeña Día 7 febrero 2026 5843 - 0 Caribeña Día 6 febrero 2026 4353 - 1 Caribeña Día 5 febrero 2026 4609 - 0 Caribeña Día 4 febrero 2026 9148 - 3 Caribeña Día 3 febrero 2026 0964 - 7 Caribeña Día 2 febrero 2026 0852 - 2

¿A qué hora juega Caribeña Día?

El sorteo de Caribeña Día se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p. m.

Los resultados oficiales se publican pocos minutos después, lo que permite a los jugadores comprobar rápidamente si su número resultó ganador. Esta puntualidad es uno de los aspectos más valorados por los apostadores.



¿Cómo se juega el Chance Caribeña Día?

Caribeña Día ofrece diferentes modalidades de apuesta. El valor del premio depende de la cantidad de cifras acertadas y del orden en que coincidan con el resultado oficial:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. 4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

acertar las cuatro cifras en cualquier orden. 3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

acertar las tres últimas cifras en el orden exacto. 3 cifras combinado: acertar las tres cifras sin importar el orden.

acertar las tres cifras sin importar el orden. 2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras.

acertar las dos últimas cifras. 1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.

Estas opciones hacen que el juego sea dinámico y flexible, ya que cada persona puede elegir la modalidad que mejor se ajuste a su presupuesto y estrategia.



¿Cuánto cuesta apostar en Caribeña Día?

Uno de los factores que explica la popularidad del sorteo es el valor accesible de las apuestas:



Valor mínimo: $500

$500 Valor máximo: $10.000

Este rango permite la participación de distintos perfiles de jugadores, manteniendo a Caribeña Día como una alternativa atractiva dentro del chance en Colombia.



Requisitos para reclamar un premio de Caribeña Día

Para cobrar un premio, el ganador debe presentar:



Tiquete original, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Según el valor del premio en Unidades de Valor Tributario (UVT), pueden exigirse requisitos adicionales:



Menores a 48 UVT: solo documentos básicos.

solo documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y formulario SIPLAFT diligenciado.

documentos básicos y formulario SIPLAFT diligenciado. Mayores a 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria vigente (expedida en los últimos 30 días). En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.

Con reglas claras, horarios definidos y procesos regulados, Caribeña Día continúa destacándose como uno de los chances más confiables y tradicionales del país.