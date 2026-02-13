Fuertes lluvias ocasionaron que parte de un puente se desplomara en Amagá, Antioquia

Aunque las lluvias en el departamento se han centrado en las subregiones del Urabá y Valle de Aburrá, municipios como Amagá también han sido fuertemente golpeados por las precipitaciones que ha caído sobre el municipio en las últimas horas.

La Alcaldía de Amagá informó que las principales afectaciones son las del desplome de una parte del puente en el sector Los Nenes, la pérdida de banca en el sector La Ferrería y la afectación en la curva del sector Potrillo, situaciones que se reportaron hace apenas unas horas allí en el Suroeste antioqueño.

El alcalde de Amagá, Wilser Molina, lamentó que la comunidad se haya visto tan perjudicada por estos puntos críticos y también mostró su preocupación por posibles nuevos daños producto de las lluvias.

"La verdad que hoy estamos muy preocupados, donde producto de los malos manejos de agua se está ocasionando el colapso de la infraestructura. Hemos hecho una declaratoria de emergencia y poder contratar de manera directa, expedita, a ingenieros que nos ayuden a solucionar estos problemas", indicó el mandatario.



Explicaron desde el Suroeste antioqueño que todo lo que ha pasado en Amagá representa un riesgo para la movilidad, la seguridad y la economía por lo que desde la Administración Municipal se están haciendo todas las labores con autoridades de gestión del riesgo para mitigar las problemáticas.

Finalmente, la Alcaldía hizo un llamado urgente al Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo y al gobernador de Antioquia, Andrés Julian Rendón, para que brinden apoyo técnico y financiero en la construcción de un nuevo puente en el sector Los Nenes.