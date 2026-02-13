CUT rechaza suspensión del mínimo: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 13 de febrero de 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este viernes, 13 de febrero de 2026:
- Juan Camilo Pérez, socio fundador de la firma Pérez y Asociados, habló de la decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente los efectos del aumento del salario mínimo.
- Fabio Arias, presidente de la CUT, rechazó la decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente los efectos del aumento del salario mínimo.
- María Elena Ospina, presidenta de Acopi, comentó sobre la decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente los efectos del aumento del salario mínimo.
- Natalia Gutiérrez, presidenta del Consejo Gremial, habló de la decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente los efectos del aumento del salario mínimo.
- Iván Freites, secretario de la Federación de Trabajadores del Petróleo de Venezuela, se refirió de la visita al país de Chris Wright, secretario de Energía de los Estados Unidos.
Ingrid Betancourt, candidata al Senado, comentó acerca de la polémica que se ha desatado con Sofía Gaviria, quien era la cabeza de lista por el partido Oxígeno.
Escuche el programa completo aquí: