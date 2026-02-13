Petro invita a empresarios a mesa de concertación tras decisión del Consejo de Estado sobre mínimo

El Consejo de Estado decidió suspender provisionalmente el decreto con el cual el Gobierno fijó el aumento del salario mínimo en un 23 % para el 2026. Tras esta decisión el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, convocó a una mesa de concertación, teniendo en cuenta que el Consejo de Estado obligó al Gobierno a expedir en ocho días un nuevo decreto transitorio.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro convocó a los empresarios para que asistan a la mesa de concertación.

"Aprovecho para invitar al gran empresariado a usar la comisión de concertación que por decisión unilateral del Gobierno se convoca para establecer dialogo y acuerdo, antes del decreto transitorio. Es un Pacto por la Vida lo que se ha propuesto", dijo Petro.

Además, el mandatario dijo que los empresarios deben pagar esta quincena el sueldo con el aumento del 23 % que se fijó para el 2026.



"Todo el empresariado debe pagar la quincena con el salario mínimo vital decretado. El ministerio tomará las medidas con aumentos de vigilancia y recepción de quejas que se tramitarán de acuerdo a las normas. El salario mínimo vital decretado se mantiene, de acuerdo al magistrado del consejo de estado, hasta la expedición de un decreto transitorio de la presidencia que se mantiene hasta que el consejo de estado tome decisión de fondo", agregó Petro.

Es importante recordar que el Consejo de Estado suspendió provisionalmente el decreto pues encontró, de manera preliminar, que el Gobierno sustituyó en la práctica los criterios legales del artículo 8 de la Ley 278 de 1996 (IPC, productividad, PIB, salarios en el ingreso nacional, meta de inflación) por la brecha frente al “salario vital”, que no está en la ley.