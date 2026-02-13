No deje la sombrilla: Ideam revela el pronóstico del clima para este fin de semana de San Valentín

En las últimas semanas han ocurrido emergencias por lluvias en gran parte del territorio colombiano, esto debido a los efectos del cambio climático que azota no solo al país, sino a otros estados en el mundo, que han sufrido de tormentas de nieve y graves inundaciones.

Precisamente, en Colombia, los departamentos más afectados han sido: Córdoba, La Guajira y Antioquia, lugares donde las crecientes de los ríos han hecho estragos dejando comunidades, viviendas y hasta animales bajo el agua y sin hogar.

Los cuerpos de rescate, entre bomberos, militares y miembros de la Defensa Civil, no han tenido descanso, pues según cifras recientes ya van 69.000 familias damnificadas por las fuertes lluvias.



Ideam revela el pronóstico del clima para este fin de semana

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informó que durante el fin de semana del viernes 13 al domingo 15 de febrero de 2026 se presentarán lluvias ligeras a moderadas en amplias zonas del territorio nacional, con algunos episodios de mayor intensidad.

De acuerdo con el reporte, las regiones Andina, Pacífica y el sur del Caribe serán las más afectadas por las precipitaciones, así como sectores de la Orinoquía y la Amazonía. Para la capital del país, Bogotá, se pronostican lluvias ligeras a moderadas durante todo el fin de semana, especialmente en horas de la tarde y la noche.



Viernes 13 de febrero

Durante la tarde y noche se esperan lluvias moderadas a fuertes en departamentos de Amazonas, oriente y occidente de Antioquia, Caldas, Quindío, Risaralda, occidente de Cundinamarca, centro y norte de Santander, centro y oriente del Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.



Pronóstico del Ideam.

Asimismo, se prevén lluvia ligeras a moderadas en: Putumayo, sur del Caquetá, Guaviare, Guainía, Vaupés, Huila, Tolima, occidente de Boyacá, Norte de Santander, Córdoba, Sucre, sur de Bolívar, Cesar y en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta.

La parte del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se esperan condiciones mayormente secas. No se descartan lluvias de variada intensidad al sur y oriente del área marítima.



Sábado 14 de febrero

Las precipitaciones se intensificarán, con especial énfasis en la región de la Orinoquía y zonas del Pacífico y Caribe. las lluvias de mayoir intensidad ocurrirán en sectores del sur del Amazonas, occidente del Putumayo, oriente del Caquetá, Guaviare, occidente de Guainía, norte del Vaupés, occidente de Antioquia, golfo de Urabá, centro del Tolima, occidente de Cundinamarca, norte y sur de Santander, centro y oriente del Meta, centro del Vichada, centro y norte del Chocó, Cauca, Nariño, Córdoba, sur de Bolívar y sur del Cesar.

De igual forma, habrá lloviznas y lluvias ligeras en los siguientes departamentos: Caldas, Quindío, Risaralda, Huila, occidente de Boyacá, norte y centro de Norte de Santander, oriente de Arauca, Casanare, Sucre, sur del Magdalena, centro y sur de La Guajira, Cesar, Sierra Nevada de Santa Marta y Valle del Cauca.

Las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se prevén lluvias ligeras o lloviznas en la zona insular, con mayor intensidad hacia el suroccidente.



Domingo 15 de febrero

Las lluvias moderadas a fuertes continuarán en gran parte del país, incluyendo el centro y norte de la región Andina y amplios sectores del Caribe como: sectores del norte del Amazonas, Putumayo, centro y oriente del Caquetá, occidente del Guaviare, Vaupés, Antioquia, golfo de Urabá, Caldas, Quindío, Risaralda, occidente y oriente del Tolima, Cundinamarca, Boyacá, Santander, Norte de Santander, centro y occidente del Meta, Casanare, Córdoba, Sucre, Bolívar, norte y oriente del Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

Daños por lluvias en Bolívar. Suministrada.

Para el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se espera el predominio de condiciones secas; sin embargo, no se descartan lluvias ligeras y lloviznas.

El Ideam también señaló la presencia de un nuevo frente frío en el Atlántico norte, el cual no tendrá influencia directa sobre el territorio colombiano.

Se espera que descienda hacia las Antillas Mayores y posteriormente se desplace hacia el este, sin generar influencia directa sobre el territorio colombiano. Ideam

Finalmente, la entidad recomendó a la ciudadanía mantenerse atenta a las condiciones climáticas, especialmente en zonas con alerta por deslizamientos e inundaciones, evitar transitar por áreas de alta pendiente y tomar medidas de prevención ante posibles tormentas eléctricas y vientos fuertes.

