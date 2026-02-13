En vivo
Blu Radio  / Nación  / No deje la sombrilla: Ideam revela el pronóstico del clima para este fin de semana de San Valentín

No deje la sombrilla: Ideam revela el pronóstico del clima para este fin de semana de San Valentín

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informó que durante el fin de semana del viernes 13 al domingo 15 de febrero habrá lluvias en gran parte del territorio nacional.

