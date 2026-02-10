En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ricardo Roa
Hidroeléctrica Urrá
Emergencias por lluvias en Córdoba
Juan Pablo Guanipa

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Así puede ayudar a damnificados por lluvias en Santander: lanzan campaña de solidaridad

Así puede ayudar a damnificados por lluvias en Santander: lanzan campaña de solidaridad

Once municipios del departamento están en alerta roja por cuenta del crudo invierno que se ha registrado en la región.

Publicidad

Publicidad

Publicidad