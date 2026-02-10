En vivo
"Es un tema humanitario, no político": alcalde de Montería a Petro por ayudas para damnificados

"Es un tema humanitario, no político": alcalde de Montería a Petro por ayudas para damnificados

Desde el pasado primero de febrero, Montería ha resistido embates sucesivos de frentes fríos que han generado caudales históricos en el embalse de Urrá, alcanzando picos de hasta 2.400 metros cúbicos por segundo.

