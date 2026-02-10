"Es un tema humanitario, no político": alcalde de Montería a Petro por ayudas para damnificados

La ciudad de Montería atraviesa una de las crisis climáticas más severas de su historia reciente, con un saldo devastador que afecta al 12% de su territorio. El alcalde de la capital cordobesa, Hugo Kerguelén, ha hecho un llamado urgente al Gobierno Nacional para priorizar la atención de los damnificados sobre las discusiones políticas.



Una ciudad bajo el agua y en alerta máxima

Desde el pasado primero de febrero, Montería ha resistido embates sucesivos de frentes fríos que han generado caudales históricos en el embalse de Urrá, alcanzando picos de hasta 2.400 metros cúbicos por segundo.

Esta situación provocó la ruptura de varios puntos del río Sinú, inundando 18 barrios y extensas zonas rurales como los corregimientos de Las Palomas y Guas. Según el mandatario, los niveles del río pasaron de 1.48 metros a un máximo de 5.81 metros, lo que ha dejado a uno de cada cinco habitantes en condición de damnificado.

Inundaciones Córdoba Foto: EFE

La magnitud del evento ha superado cualquier registro técnico previo, con inundaciones que alcanzan los dos metros de altura en algunos sectores, cubriendo casi por completo el primer piso de las viviendas y afectando a 102 sedes educativas. Actualmente, cerca de 5.300 personas se encuentran en albergues tras evacuaciones preventivas.



Autonomía local frente al centralismo de las ayudas

En medio de esta emergencia, surgió una tensión con el presidente Gustavo Petro, quien cuestionó la descentralización del manejo de las ayudas por temor a un uso político-electoral. Ante esto, Kerguelén fue enfático al declarar que "esto es un tema humanitario, esto no es un tema político", destacando que entre el 90% y 95% de la asistencia entregada hasta ahora proviene de la solidaridad y donaciones de los propios monterianos.

Inundación en Montelibano, Córdoba. Suministrado.

El alcalde propuso al Gobierno Nacional una medida excepcional, similar a la adoptada durante la pandemia del COVID-19, que permita a los municipios afectados trasladar recursos de rentas con destinación específica (como cultura o seguridad) para atender directamente la emergencia. Aunque el presidente manifestó que analizaría la propuesta, la administración local insiste en que el plan de desarrollo de la ciudad ha cambiado drásticamente ante la necesidad de recomponer la infraestructura dañada.



Seguridad y salud pública: los retos tras la inundación

La crisis no solo es hidráulica; la seguridad se ha convertido en una preocupación crítica. Ante denuncias de robos en las viviendas evacuadas, la alcaldía decretó un toque de queda en la Comuna Uno desde las 8:00 p.m. hasta las 6:00 a.m., apoyado por patrullajes en botes de la policía.



De cara al futuro inmediato, la administración se prepara para enfrentar posibles brotes de enfermedades como el dengue. Una vez que los niveles del agua bajen gracias a la llegada de bombas desde Cartagena, se iniciarán campañas masivas de vacunación y fumigación para evitar que la tragedia se transforme en un problema sanitario mayor.

Escuche aquí la entrevista: