Grave emergencia por lluvias en Córdoba: Mañanas Blu, lunes, 9 de febrero de 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este lunes, 9 de febrero de 2026:
- Erasmo Zuleta, gobernador de Córdoba, se refirió a las afectaciones por las lluvias.
- Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgen, habló de las declaraciones del presidente Gustavo Petro en las que arremetió contra el sector energético.
- María Constanza Cipriani, esposa de Perkins Rocha, dio detalles de cómo está el líder opositor venezolano tras su liberación.
- Ramón Guanipa, hijo de Juan Pablo Guanipa, se refirió de la liberación y posterior captura del líder opositor venezolano.
- Juan Acevedo, presidente de la Central Hidroeléctrica Urrá, comentó sobre la petición de su renuncia por parte del presidente Gustavo Petro.
- Jairo Castellanos, senador, dio detalles sobre de qué se sabe del atentado en su contra en el que murieron dos de sus escoltas.
Escuche el programa completo aquí: