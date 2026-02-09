Grave emergencia por lluvias en Córdoba: Mañanas Blu, lunes, 9 de febrero de 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este lunes, 9 de febrero de 2026:



Erasmo Zuleta, gobernador de Córdoba , se refirió a las afectaciones por las lluvias.

, se refirió a las afectaciones por las lluvias. Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgen , habló de las declaraciones del presidente Gustavo Petro en las que arremetió contra el sector energético.

, habló de las declaraciones del presidente Gustavo Petro en las que arremetió contra el sector energético. María Constanza Cipriani, esposa de Perkins Rocha , dio detalles de cómo está el líder opositor venezolano tras su liberación.

, dio detalles de cómo está el líder opositor venezolano tras su liberación. Ramón Guanipa, hijo de Juan Pablo Guanipa , se refirió de la liberación y posterior captura del líder opositor venezolano.

, se refirió de la liberación y posterior captura del líder opositor venezolano. Juan Acevedo, presidente de la Central Hidroeléctrica Urrá , comentó sobre la petición de su renuncia por parte del presidente Gustavo Petro.

, comentó sobre la petición de su renuncia por parte del presidente Gustavo Petro. Jairo Castellanos, senador, dio detalles sobre de qué se sabe del atentado en su contra en el que murieron dos de sus escoltas.

