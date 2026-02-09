Luis Felipe Quintero asumirá la presidencia de la Cámara Colombo Venezolana

La Cámara Colombo Venezolana anunció la elección de Luis Felipe Quintero Suárez como su nuevo presidente ejecutivo, tras una votación unánime de la junta directiva. Exviceministro de Comercio Exterior, Quintero Suárez llegó al cargo con el reto de fortalecer los vínculos comerciales y de inversión entre Colombia y Venezuela, en un momento en que ambos países buscan recuperar y dinamizar su relación económica.

El nuevo presidente de la Cámara Colombo-Venezolana es economista de la Universidad Nacional, en donde cursó una maestría en Teoría y Política Económica, además, ha ocupado cargos clave en la Embajada de Colombia en Seúl y en el Ministerio de Relaciones Exteriores, así como en la Asociación Nacional de Empresarios, Andi, y en el Departamento Nacional de Planeación. Su experiencia combina la gestión pública con la promoción de inversiones y la facilitación de negocios internacionales.

Luis Felipe Quintero Suárez cuenta con una amplia trayectoria en comercio exterior y relaciones internacionales. Ha sido negociador de acuerdos comerciales con Estados Unidos, la Unión Europea, Corea del Sur y Emiratos Árabes Unidos, y participó activamente en la reapertura de la frontera colombo-venezolana en 2022, impulsando la integración comercial entre ambos países.

Luis Felipe Quintero Suárez, presidente Ejecutivo de la Cámara Colombo Venezolana // Foto: suministrada

“Desde la reapertura de la frontera en 2022, el comercio bilateral ha mostrado un crecimiento sostenido. Hoy contamos con un acuerdo vigente de protección de inversiones, otro de preferencias arancelarias y uno de transporte, los cuales brindan certeza jurídica y tienen el potencial de ser capitalizados adecuadamente por los empresarios” afirmó Germán Umaña Mendoza, presidente de la Junta Directiva de la Cámara.



Entre los sectores más destacados en el comercio bilateral están los alimentos y bebidas, que entre enero y diciembre de 2025 representaron exportaciones colombianas a Venezuela por más de 1.071 millones de dólares, con un crecimiento del 6,8 %.

Desde la reapertura de los puentes fronterizos en Norte de Santander y Arauca en 2022, la relación comercial entre Colombia y Venezuela ha crecido de manera constante. Con el nuevo presidente, la Cámara espera fortalecer la integración regional, generar empleo, estimular la inversión y beneficiar tanto a empresarios como a ciudadanos de ambos países.