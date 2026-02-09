Sistema antidrones incautado al ELN en el Catatumbo fue adquirido en Venezuela: inteligencia militar

Tras los recientes bombardeos contra campamentos del ELN en la zona rural de Tibú y El Tarra, las autoridades revelaron que uno de los equipos tecnológicos más avanzados incautados al grupo criminal fue adquirido en Venezuela, según información de inteligencia militar recopilada en los últimos días.

Durante la operación ofensiva, que incluyó un bombardeo, fue decomisado un sistema antidrones portátil Skyfend CUAS Spoofer, diseñado para detectar, interferir y desorientar aeronaves no tripuladas, incluso redirigiéndolas para engañar a sus operadores. El hallazgo fue confirmado por el general Hugo López, comandante general de las Fuerzas Militares.

El aparato, de fabricación china, funciona como una plataforma móvil de guerra electrónica capaz de bloquear la vigilancia aérea de la fuerza pública y proteger campamentos y rutas ilegales. Equipado en formato tipo mochila, el dispositivo se convirtió en uno de los principales hallazgos tecnológicos del arsenal incautado al ELN en territorio nortesantandereano.

ELN. Suministrada.

El Skyfend CUAS es parte de los sistemas antidrones diseñados para detectar, interferir y neutralizar drones hostiles en escenarios de seguridad, defensa y protección de infraestructura crítica. Su módulo spoofer, el equipo incautado, permite manipular señales GPS, con efectos que van desde engañar al dron haciéndole creer que está en otra ubicación, hasta forzarlo a regresar al punto de origen o aterrizar de manera programada.



El área en la que se adquirió el sistema antidrones es conocida como una extensa red de veredas, trochas y corredores de movilidad ilegal que comprende zonas rurales de San Calixto, Hacarí, El Tarra y Teorama. Esta región, caracterizada por su difícil acceso montañoso y selvático, ha sido usada tradicionalmente por el ELN como retaguardia, zona de repliegue y corredor de paso hacia Venezuela, lo que facilita la movilización de hombres, armas y economías ilícitas.