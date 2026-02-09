En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Emergencias por lluvias
Juliana Guerrero
Juan Pablo Guanipa
Bad Bunny

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Sistema antidrones incautado al ELN en el Catatumbo fue adquirido en Venezuela: inteligencia militar

Sistema antidrones incautado al ELN en el Catatumbo fue adquirido en Venezuela: inteligencia militar

Se trata del sistema antidrones portátil Skyfend CUAS Spoofer, diseñado para detectar, interferir y desorientar aeronaves no tripuladas.

Drones con fibra óptica dejan obsoletos los sistemas antidrones de la Fuerza Pública: así los usan
Drones con fibra óptica dejan obsoletos los sistemas antidrones de la Fuerza Pública: así los usan
Por: Felipe García
|
Actualizado: 9 de feb, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad