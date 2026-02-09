Bad Bunny, el Súper Bowl más visto de la historia y ni así supera a la Premier League

Pese que Bad Bunny no ha sido un artista capaz de conquistar a todo el mundo, lo cierto es que su presentación en el medio tiempo de Súper Bowl este 8 de febrero ha sido uno de los memorables de la historia y, prueba de ello, es que se convirtió en el más visto de todos, superando a Dr. Dre, Michael Jackson, Beyoncé, Kendrick Lamar, entre otros.

O esto han dejado saber medios estadounidenses como NBC News, quienes informaron que la presentación del ‘Conejo Malo’ alcanzó una audiencia de 135.4 millones de personas, además de tener a más de 75.000 personas viéndolos en el estadio Levi’s, Santa Clara, California. Sin embargo, pese a estas cifras, el puertorriqueño no superó al fútbol que lo superó por mucho durante este fin de semana.

Show de Bad Bunny. Foto: captura de video en X, @NFL.

El Súper Bowl 2026 no superó el Manchester City vs. Liverpool de la Premier

Pese que la gran final de la NFL alcanzó un pico de hasta 220 millones, según cifras de USA Network, esto no fue suficiente para superar a la poderosa Premier League que alcanzó más de 700 millones en el choque entre Manchester City y Liverpool, en donde los dirigidos por Pep Guardiola se quedaron con los tres puntos en su visita a Anfield Road (1-2).

Esto demostró, una vez más, que el auge del fútbol americano sigue siendo muy local y en su mayoría concentrado en el público de EE.UU.; resultados y cifras que no sorprenden, de hecho, hace poco el propio Giani Infantino habló de un interés de más de 500 millones de personas de adquirir boletas para el Mundial 2026, además, la final de Qatar 2022 alcanzó hasta 1.500 millones de personas, según cifras de diarios europeos de parte de la FIFA.



Manchester City vs. Liverpool // Foto: AFP

Estos son los 10 Súper Bowl más vistos de la historia