En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Emergencias por lluvias
Juliana Guerrero
Juan Pablo Guanipa
Bad Bunny

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Bad Bunny, el Súper Bowl más visto de la historia y ni así supera a la Premier League

Bad Bunny, el Súper Bowl más visto de la historia y ni así supera a la Premier League

El 'Conejo Malo' dio un show en homenaje a los latinos y generó cientos de críticas en el mundo por su presentación, incluyendo al presidente Donald Trump.

Publicidad

Publicidad

Publicidad