Aston Martin presenta el AMR26 en verde mate, el monoplaza de Fernando Alonso

Aston Martin presenta el AMR26 en verde mate, el monoplaza de Fernando Alonso

El prototipo, concebido por el diseñador británico Adrian Newey, fue presentado oficialmente en Dammam, Arabia Saudita, en un acto que contó con la presencia del presidente de la Fórmula 1.

