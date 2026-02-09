Aston Martin presenta el AMR26 en verde mate, el monoplaza de Fernando Alonso

Aston Martin presentó el nuevo color de su monoplaza AMR26, que será conducido por Fernando Alonso y que lucirá un acabado verde mate. Durante las pruebas realizadas en Barcelona, la escudería puso en pista el vehículo, pero lo hizo en color negro debido a la falta de tiempo para pintarlo antes de los ensayos.

El prototipo, concebido por el diseñador británico Adrian Newey, fue presentado oficialmente en Dammam, Arabia Saudita, en un acto que contó con la presencia del presidente de la Fórmula 1, Stefano Domenicali. Este monoplaza será asignado a Fernando Alonso, piloto español de 44 años, quien expresó su confianza en el proyecto al señalar que el equipo cuenta con el mejor diseñador de coches que ha existido.

Newey ha sido una figura determinante en la historia reciente de la Fórmula 1. En su trayectoria suma 25 títulos, de los cuales 13 corresponden a campeonatos de pilotos y 12 a constructores. Sus diseños han acumulado un total de 220 victorias en la máxima categoría del automovilismo.

Aston Martin del 2026 X: @AstonMartinF1

La temporada de la Fórmula 1 presenta una exigencia mayor en comparación con años anteriores, debido a la implementación de nuevas reglas técnicas. Entre los cambios más relevantes está la modificación en el tamaño de los monoplazas, la incorporación de motores que deberán ser mitad eléctricos y el uso obligatorio de combustibles ecológicos. Estas nuevas condiciones implicarán una curva de aprendizaje para todas las escuderías y es posible que los autos que inicien la pretemporada sufran modificaciones antes de la primera carrera.



Aston Martin, marca reconocida por su asociación con James Bond, no ha logrado subir al podio desde 2026. El AMR26 saldrá a pista para ensayos el próximo miércoles durante tres días en Bahréin, país del Golfo Pérsico. Posteriormente, la Fórmula 1 realizará una segunda tanda de pruebas en Sahkir, donde se llevará a cabo el segundo pretest entre el 11 y el 13 de febrero.