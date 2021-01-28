En vivo
Blu Radio  / Fernando Alonso

Fernando Alonso

  • Aston Martin
    Aston Martin
    X: @AstonMartinF1
    Deportes

    Aston Martin presenta el AMR26 en verde mate, el monoplaza de Fernando Alonso

    El prototipo, concebido por el diseñador británico Adrian Newey, fue presentado oficialmente en Dammam, Arabia Saudita, en un acto que contó con la presencia del presidente de la Fórmula 1.

  • Fernando Alonso_AFP.jpg
    Fernando Alonso
    Foto: AFP
    Motor

    Alonso contra Hamilton: “Arruinó la carrera de unos cuantos”

    Hamilton alargó tanto el momento de frenada que se juntó demasiado con Alonso, que pegó en el lateral del carro de Stroll y el canadiense, como si de un lanzamiento de bolos se tratara, impactó sobre el monoplaza del inglés Lando Norris.

  • El piloto español de Aston Martin, Fernando Alonso, saluda después de participar en la tercera sesión de práctica para la carrera del Gran Premio de Fórmula 1 de Japón en el circuito de Suzuka, en la prefectura de Mie, el 6 de abril de 2024.
    Fernando Alonso
    Foto: AFP
    Motor

    Fernando Alonso renueva con Aston Martin: "Estoy aquí para quedarme"

    El anuncio llega en medio de rumores sobre posibles movimientos de Alonso hacia otras escuderías, incluyendo Mercedes y Red Bull.

  • Fernando Alonso.jpeg
    Fernando Alonso.
    Foto: cuenta X @AntonioPadron17.
    Deportes

    Fernando Alonso termina cuarto en el mundial de pilotos, con Leclerc quinto y Sainz séptimo

    Fernando Alonso consiguió amarrar la cuarta plaza del mundial de pilotos con su séptima plaza en el GP de Abu Dabi, el último de la temporada, a pesar de empatar a 206 puntos con el monegasco Charles Leclerc.

  • Fernando Alonso
    Fernando Alonso
    Foto: AFP.
    Deportes

    Fernando Alonso le sale a la polémica sobre su supuesta salida a Red Bull: “No es bonito para nadie”

    El piloto español de Fórmula Uno Fernando Alonso habló de los rumores que surgieron en los últimos días sobre su supuesta unión con la escudería de Red Bull. Según dijo, habrá “consecuencias”.

  • Fernando Alonso
    Fernando Alonso
    Foto: AFP
    Deportes

    Fernando Alonso logra su podio 104 en la F1, el sexto en esta temporada

    Antes del arranque de esta temporada, Fernando había subido por última vez al cajón el 21 de noviembre de 2021, al acabar tercero en el entonces debutante Gran Premio de Qatar, que ganó Hamilton por delante de 'Mad Max'.

  • ALONSSO.jpg
    Fernando Alonso //
    Foto: AFP
    Deportes

    En los libros de historia: Fernando Alonso se convirtió en el piloto con más carreras en la F1

    Alonso ha comenzado un total de 351 carreras, mientras que Raikkonen se quedó en 350.

  • Podio GP de Francia Foto AFP.jpg
    Podio GP de Francia //
    Foto: AFP
    Deportes

    Clasificación general de pilotos y constructores del Mundial de Fórmula 1 tras el GP de Francia

    El campeón mundial Max Verstappen se llevó el Gran Premio de Francia y amplió su ventaja en el Mundial de Fórmula 1.

  • Pole del GP de Canadá Foto AFP.jpg
    Pole del GP de Canadá //
    Foto: AFP
    Deportes

    ‘Pole’ para Verstappen en el Gran Premio de Canadá del Mundial de Fórmula 1

    El neerlandés fue más rápido que todos y partirá en la primera posición del GP de Canadá seguido de Fernando Alonso y Carlos Sainz.

  • Leclerc Foto AFP.jpg
    Leclerc //
    Foto: AFP
    Deportes

    Fórmula 1: Leclerc superó a los Red Bull y consiguió la ‘Pole’ del GP de Azerbaiyán

    El piloto monegasco de Ferrari saldrá de primero en el GP de Azerbaiyán en el Mundial de la Fórmula 1; ‘Checo’ Pérez y Max Verstappen partirán en la segunda y tercera casilla respectivamente.

