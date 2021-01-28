Blu Radio Fernando Alonso
Fernando Alonso
Aston Martin presenta el AMR26 en verde mate, el monoplaza de Fernando Alonso
El prototipo, concebido por el diseñador británico Adrian Newey, fue presentado oficialmente en Dammam, Arabia Saudita, en un acto que contó con la presencia del presidente de la Fórmula 1.
Alonso contra Hamilton: “Arruinó la carrera de unos cuantos”
Hamilton alargó tanto el momento de frenada que se juntó demasiado con Alonso, que pegó en el lateral del carro de Stroll y el canadiense, como si de un lanzamiento de bolos se tratara, impactó sobre el monoplaza del inglés Lando Norris.
Fernando Alonso renueva con Aston Martin: "Estoy aquí para quedarme"
El anuncio llega en medio de rumores sobre posibles movimientos de Alonso hacia otras escuderías, incluyendo Mercedes y Red Bull.
Fernando Alonso termina cuarto en el mundial de pilotos, con Leclerc quinto y Sainz séptimo
Fernando Alonso consiguió amarrar la cuarta plaza del mundial de pilotos con su séptima plaza en el GP de Abu Dabi, el último de la temporada, a pesar de empatar a 206 puntos con el monegasco Charles Leclerc.
Fernando Alonso le sale a la polémica sobre su supuesta salida a Red Bull: “No es bonito para nadie”
El piloto español de Fórmula Uno Fernando Alonso habló de los rumores que surgieron en los últimos días sobre su supuesta unión con la escudería de Red Bull. Según dijo, habrá “consecuencias”.
Fernando Alonso logra su podio 104 en la F1, el sexto en esta temporada
Antes del arranque de esta temporada, Fernando había subido por última vez al cajón el 21 de noviembre de 2021, al acabar tercero en el entonces debutante Gran Premio de Qatar, que ganó Hamilton por delante de 'Mad Max'.
En los libros de historia: Fernando Alonso se convirtió en el piloto con más carreras en la F1
Alonso ha comenzado un total de 351 carreras, mientras que Raikkonen se quedó en 350.
Clasificación general de pilotos y constructores del Mundial de Fórmula 1 tras el GP de Francia
El campeón mundial Max Verstappen se llevó el Gran Premio de Francia y amplió su ventaja en el Mundial de Fórmula 1.
‘Pole’ para Verstappen en el Gran Premio de Canadá del Mundial de Fórmula 1
El neerlandés fue más rápido que todos y partirá en la primera posición del GP de Canadá seguido de Fernando Alonso y Carlos Sainz.
Fórmula 1: Leclerc superó a los Red Bull y consiguió la ‘Pole’ del GP de Azerbaiyán
El piloto monegasco de Ferrari saldrá de primero en el GP de Azerbaiyán en el Mundial de la Fórmula 1; ‘Checo’ Pérez y Max Verstappen partirán en la segunda y tercera casilla respectivamente.