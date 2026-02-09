Este es el paraguas del futuro que reconoce a su dueño y vuela, ¿lo compraría?

Un curioso invento nacido en un garaje canadiense está llamando la atención de entusiastas de la tecnología en todo el mundo: un paraguas que no se sostiene con la mano y que realmente vuela sobre ti, manteniéndose justo por encima de tu cabeza mientras caminas bajo la lluvia. La idea, que parecía sacada de una película de ciencia ficción, está siendo impulsada por John Xu, creador del canal de YouTube I Build Stuff. Tras varios intentos y versiones, Xu ha presentado un prototipo funcional de “paraguas volador” impulsado por tecnología de drones que, gracias a sensores y visión por computadora, reconoce y sigue automáticamente al usuario. La versión más reciente del proyecto emplea una cámara de visión tridimensional (basada en time-of-flight) instalada bajo la cubierta del paraguas. Esta cámara envía información detallada al ordenador de a bordo (una pequeña Raspberry Pi), que calcula la posición del usuario y ajusta los propulsores para mantener la cobertura justo donde debe estar.

El resultado es una mezcla sorprendente entre un drone quadcóptero y un paraguas tradicional: las aspas integradas generan sustentación como en cualquier drone comercial, mientras que la cubierta tradicional del paraguas sigue protegiendo al usuario de la lluvia o el sol. A pesar del entusiasmo en redes sociales y en diversos medios tecnológicos, el invento aún está lejos de convertirse en un producto comercial. Uno de los principales desafíos es la estabilidad y la velocidad de seguimiento: el paraguas volador suele tener dificultades para mantener el ritmo cuando el usuario camina con paso rápido, y el viento o la lluvia intensa pueden desestabilizarlo fácilmente.

Además, las baterías actuales limitan el tiempo de vuelo continuo, y existe un debate sobre la seguridad pública: ¿es prudente que un aparato con hélices girando quede suspendido sobre la cabeza de alguien en un espacio urbano concurrido? Expertos en drones y usuarios en foros han apuntado que estas máquinas, si no se perfeccionan, podrían presentar riesgos en calles con mucha gente o con obstáculos. El invento de Xu no es el primero en su tipo. Hace años, empresas en Japón, como Asahi Power Service, desarrollaron prototipos similares de paraguas voladores que utilizaban cámaras con inteligencia artificial para seguir a sus usuarios, aunque también enfrentaron problemas de regulación aérea y autonomía limitada de vuelo.

No obstante, la tendencia es clara: las soluciones manos libres para protegerse del clima están capturando la imaginación de inventores alrededor del mundo. Desde robots paraguas que evitan obstáculos hasta conceptos completamente autónomos, la tecnología aplicada al objeto más cotidiano de todos, el paraguas, está entrando en una nueva era. Si este tipo de dispositivos llegará algún día al mercado masivo es aún una incógnita. Por ahora, lo que existe es un prototipo fascinante que nos invita a pensar en un futuro donde incluso los objetos más simples de nuestra vida cotidiana podrían volar sobre nuestras cabezas.