El Gran Combo de Puerto Rico agradece a Bad Bunny por "NUEVAYoL": "Nos tomó de sorpresa"

Ya pasó un año desde que Bad Bunny estrenó Debí Tiras Más Fotos, un álbum que hizo como homenaje a todos los puertorriqueños en el mundo. Mencionado por él mismo como una carta de amor a sus propias raíces que, sin pensarlo, terminó conectando con millones de latinos en todo el planeta.

Una de las canciones de este álbum que más llamó la atención fue “NUEVAYoL”, una adaptación del ‘Conejo Malo’ de “Un Verano En Nueva York”, una de las canciones más famosas de la historia del Gran Combo de Puerto Rico y una insignia de la salsa latina creada por el cubano Justi Barrero en 1975 e interpretada por la voz salsera de Andy Montañez.

El Gran Combo de Puerto Rico // Foto: suministrada

Ahora, un año después, esta canción revivió en una nueva generación que, en su momento, se alejó de los ritmos salseros y entró en una ola urbana que gracias a un referente de este género vuelve a conectar con los más jóvenes, algo que desde el mismo Combo de Puerto Rico agradecen y así lo manifestaron en diálogo con Blu Radio.

“Para nosotros un gran honor y agradecido por, porque haya escogido la canción, no, para, para su proyecto. Y de esa manera, pues, como he dicho antes, que jóvenes que no conocían esta música, por ejemplo, Un Verano en Nueva York, aunque un verano en Nueva York es una canción que yo creo que, especialmente en Colombia, creo que desde la barriga de la madre están escuchando la canción”, mencionaron.



Bad Bunny. Foto: EFE.

Asimismo, contaron que “les tomó por sorpresa” cuando escucharon la adaptación por primera vez ya que el tema de los derechos es por otro lado y no fue hasta que salió no se enteraron del homenaje del ‘Conejo Malo’ a su música, pero se encuentran agradecidos por eso y por todo lo que ha hecho por volver a entonar ritmos puertorriqueños en todo el mundo.

“Una de las primeras canciones que se grabaron fue “NUEVAYoL”. Estaba en República Dominicana en 2023 (…) Tengo screenshots y me enviaron una pista de rap con una base de salsa de los 70 y les mando Un Verano En Nueva York, el loco se quedó callado y luego envió un beat, esa primera parte y la segunda la trabajamos en el campamento. Fue el primer tema que se hizo, aunque no es el que despierta y crea la idea principal del álbum, sino algo que teníamos hace tiempo trabajando”, contó en su momento Bad Bunny sobre la canción en Apple Music.