¿Listo para viajar en 2026? Este es el destino ideal para cada mes del año

Al iniciar el año muchos anotaron entre sus propósitos, o mapas de sueños, viajar y conocer nuevos destinos en el mundo. Sin embargo, según expertos, un lugar puede cambiar significativamente de acuerdo con la fecha y así mismo el mes en que se visite debido a que podría variar incluso el clima.
Es porque, a través de un comunicado, Booking.com, reconocida plataforma de viaje, entregó una lista de destinos a visitar por cada mes del año con base a las actividades, clima y temporada en que se visita cada lugar, por ejemplo, en enero la recomendación fue Cartagena al ser “una época perfecta que mezcla el sonido del mar con los días soleados del mes”.
“Un 34 % de los viajeros colombianos elige sus destinos motivados por eventos culturales, mientras que un 65 % se siente atraído por fenómenos naturales únicos, demostrando que cada momento del año tiene algo especial que ofrecer”, revelaron.
El destino perfecto para cada mes de 2026
Febrero (Río, Brasil): este destino se vuelve fuerte en este mes porque las fiestas crecen y la música se adueña de la calle, al igual que la ciudad vibra de manera diferentes en las playas de Copacabana o Ipanema.
Marzo (Kioto, Japón): la llegada de la primavera es acompañada de una postal de película con los famosos cerezos y caminar por Arashiyama se vuelve algo imperdible en vida.
Abril (Ámsterdam, Países Bajos): el mes ideal para recorres esta ciudad en bicicleta en donde visitar museos, mercados y las terrazas hacen parte de los mejores panes durante esta época.
Mayo (Marrakech, Marruecos): la ciudad se vive con mayor comodidad, permitiendo explorar sus zocos, patios escondidos y jardines históricos sin prisas. Desde las noches animadas en la plaza Jemaa el-Fna.
Junio (Reikiavik, Islandia): sus paisajes paradisiacos se vuelven especiales en esta época en donde las cascadas, campos de lavas, géiseres y aguas termales terminan dando una profundidad cultural de lo que es este país.
Julio (Gorde, Francia): te destino es ideal para quienes buscan paisajes, gastronomía y calma. Los días se llenan de paseos tranquilos, vinos locales y atardeceres dorados que parecen detenidos en el tiempo.
Agosto (Edimburgo, Escocia): durante esta época se vuelve en una zona de película con castillos y colinas ideales para explorar el caso antiguo, además una oportunidad de probar el mejor momento de la cerveza local en los pubs tradicionales.
Septiembre (Múnich, Alemania): se llena de vida, música y encuentros alrededor de largas mesas, mientras parques y plazas invitan a disfrutar del final del verano. Además de su famosa fiesta cervecera.
Octubre (Stowe, Vermont, EEUU): la temporada es ideal para reconectar con la naturaleza y vivir el otoño en máxima expresión, además de que las zonas se vuelven en centros acogedores de estilo hogareño.
Noviembre (Tokio, Japón): mes perfecto para caminar, descubrir rincones gastronómicos y experimentar la convivencia entre tradición y modernidad, además que se tiñen de rojo y dorado los parques ante la temporada.
Diciembre (Viena, Austria): los mercados navideños acompañados de música clásico terminan haciendo de un sector acogedor este país, en especial esta ciudad. Pasear entre luces, probar especialidades locales y asistir a conciertos convierte el final del año en una experiencia memorable.