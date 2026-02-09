¿Listo para viajar en 2026? Este es el destino ideal para cada mes del año

Al iniciar el año muchos anotaron entre sus propósitos, o mapas de sueños, viajar y conocer nuevos destinos en el mundo. Sin embargo, según expertos, un lugar puede cambiar significativamente de acuerdo con la fecha y así mismo el mes en que se visite debido a que podría variar incluso el clima.

Es porque, a través de un comunicado, Booking.com, reconocida plataforma de viaje, entregó una lista de destinos a visitar por cada mes del año con base a las actividades, clima y temporada en que se visita cada lugar, por ejemplo, en enero la recomendación fue Cartagena al ser “una época perfecta que mezcla el sonido del mar con los días soleados del mes”.

“Un 34 % de los viajeros colombianos elige sus destinos motivados por eventos culturales, mientras que un 65 % se siente atraído por fenómenos naturales únicos, demostrando que cada momento del año tiene algo especial que ofrecer”, revelaron.

Turismo referencia Foto: Unsplash

El destino perfecto para cada mes de 2026