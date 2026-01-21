¿Es más seguro viajar en tren o en avión, según expertos en Movilidad?

Los recientes accidentes ferroviarios ocurridos en España, en Cataluña y Córdoba, que dejaron decenas de víctimas mortales y heridos, han reactivado el debate sobre la seguridad de los distintos medios de transporte.

En este contexto, expertos en movilidad, datos de aseguradoras y organismos internacionales permiten comparar el nivel de riesgo asociado a viajar en tren, avión, carretera u otros sistemas de desplazamiento.

Y es que, el siniestro ferroviario registrado en el sur de España, en el que fallecieron al menos 42 personas tras el descarrilamiento de un tren Alvia operado por Renfe, se suma a otros episodios ocurridos en los últimos días. En Cataluña, un maquinista perdió la vida y más de 30 personas resultaron heridas cuando un tren impactó contra un muro de contención tras un temporal.

Accidente de tren en Córdoba, España Foto: AFP

¿Cuál es el medio de transporte más seguro para viajar?

De acuerdo con estadísticas citadas por organismos internacionales como la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) y la la OACI (Organización de Aviación Civil Internacional) , el avión es el medio de transporte con menor probabilidad de accidentes mortales.



Los datos indican que la posibilidad de fallecer en un vuelo comercial es de aproximadamente 1 entre 8 y 11 millones, dependiendo de la fuente. La mayoría de los accidentes aéreos registrados involucran aeronaves privadas o vuelos no comerciales, mientras que los siniestros en aviación comercial son poco frecuentes.

Por ejemplo, en 2023, la aviación tuvo uno de los años más seguros para volar, según la IATA.

"La tasa de accidentes totales fue de 0,80 por millón de sectores en 2023 (un accidente por cada 1,26 millones de vuelos), lo que representa una mejora con respecto a 1,30 en 2022 y la tasa más baja en más de una década", apuntó la asociación.

Aerolínea - Foto de referencia Unsplash

¿Es seguro viajar en tren?

El transporte ferroviario presenta también un historial de seguridad elevado, especialmente en países con infraestructuras modernas y sistemas avanzados de señalización y control automático. Las colisiones entre trenes son poco habituales y las vías exclusivas reducen el riesgo de interacción con otros vehículos.

Sin embargo, cuando se produce un accidente ferroviario, el número de afectados suele ser alto y la cobertura mediática amplia, lo que incrementa la percepción de riesgo entre la población.



¿Qué tan seguros son los otros medios de transporte como barco, autobús, carro, etc.?

Según datos recopilados por Generali Seguros, el autobús se sitúa entre los medios más seguros para trayectos terrestres. En España, en 2018 se registraron 12 fallecimientos relacionados con accidentes de autobús, una cifra inferior a la de otros sistemas de transporte.

En el caso del transporte marítimo, tanto ferris como cruceros mantienen tasas de siniestralidad bajas. Las estadísticas señalan que la mayoría de las muertes en el mar están vinculadas a embarcaciones recreativas y no a servicios comerciales de pasajeros.

Viajar en carro es más riesgoso, estadísticamente, que hacerlo en tren. Foto: Unsplash

Por el contrario, la bicicleta sí ha experimentado un aumento en el número de usuarios, especialmente en entornos urbanos, pero también un crecimiento en las cifras de fallecidos. A diferencia de otros medios, su seguridad depende en gran medida de la infraestructura vial y de la interacción con vehículos motorizados.

El automóvil, por su parte, continúa siendo uno de los medios de transporte que más accidentes registra, solamente superado por las motocicletas (al menos en Colombia). Según datos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, entre enero y septiembre de 2025, fallecieron 3.951 motociclistas en el país.