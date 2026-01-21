Se filtra angustiante audio de conductor de tren accidentado en España: pedía parar el tráfico

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
El maquinista del tren Iryo que sufrió un siniestro en España alertó en una llamada al centro de mando de Atocha de que había tenido “un enganchón” a la altura de Adamuz, en Córdoba (centro-sur).
En una segunda comunicación, informó de que el tren había descarrilado y estaba invadiendo la vía contigua, por lo que solicitó detener el tráfico “urgentemente”.
De acuerdo con el audio difundido por Cordópolis/eldiario.es, en la primera llamada el conductor explicó que el tren estaba “bloqueado” y no podía desplazarse, y añadió que necesitaba “reconocer” la situación de la unidad. En el registro también se escucha al personal de Atocha pedirle que bajara los pantógrafos —el sistema que toma electricidad de la catenaria—, a lo que el maquinista respondió: “Más abajo no pueden estar”.
En un segundo contacto telefónico, el conductor insistió en la necesidad de parar el tráfico de forma inmediata; desde Atocha le indicaron que “no hay ningún tren llegando”, según el citado medio.
Durante la conversación, el maquinista detalló que había un incendio en uno de los vagones, por lo que debía abandonar la cabina para comprobar la situación, y solicitó el envío urgente de bomberos y ambulancias, al asegurar que había personas heridas en el tren.
En ese intercambio, sin precisar si fue anterior o posterior al choque con el tren Alvia, en ningún momento el maquinista advirtió de la presencia de dicho convoy.
El tren Iryo se dirigía a Madrid procedente de Málaga y descarriló, impactando contra un Alvia que viajaba desde la capital española con destino a Huelva.
Publicidad
Escuche aquí el audio: