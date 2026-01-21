Se filtra angustiante audio de conductor de tren accidentado en España: pedía parar el tráfico

El maquinista del tren Iryo que sufrió un siniestro en España alertó en una llamada al centro de mando de Atocha de que había tenido “un enganchón” a la altura de Adamuz, en Córdoba (centro-sur).

En una segunda comunicación, informó de que el tren había descarrilado y estaba invadiendo la vía contigua, por lo que solicitó detener el tráfico “urgentemente”.

De acuerdo con el audio difundido por Cordópolis/eldiario.es, en la primera llamada el conductor explicó que el tren estaba “bloqueado” y no podía desplazarse, y añadió que necesitaba “reconocer” la situación de la unidad. En el registro también se escucha al personal de Atocha pedirle que bajara los pantógrafos —el sistema que toma electricidad de la catenaria—, a lo que el maquinista respondió: “Más abajo no pueden estar”.

Accidente de trenes en España Foto: EFE

En un segundo contacto telefónico, el conductor insistió en la necesidad de parar el tráfico de forma inmediata; desde Atocha le indicaron que “no hay ningún tren llegando”, según el citado medio.



Durante la conversación, el maquinista detalló que había un incendio en uno de los vagones, por lo que debía abandonar la cabina para comprobar la situación, y solicitó el envío urgente de bomberos y ambulancias, al asegurar que había personas heridas en el tren.

En esta imagen fija de un vídeo tomado y publicado el 19 de enero de 2026 por la Guardia Civil de España, se ven trabajadores de emergencia en el lugar donde un tren Iryo de alta velocidad descarriló y fue golpeado por otro tren mientras continúan los esfuerzos de rescate en Adamuz, sur de España, el 19 de enero de 2026. Al menos 39 personas murieron y más de 120 resultaron heridas en el accidente de tren más mortal en España en más de una década. AFP

En ese intercambio, sin precisar si fue anterior o posterior al choque con el tren Alvia, en ningún momento el maquinista advirtió de la presencia de dicho convoy.

El tren Iryo se dirigía a Madrid procedente de Málaga y descarriló, impactando contra un Alvia que viajaba desde la capital española con destino a Huelva.

Escuche aquí el audio: