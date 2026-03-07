Más de 126.000 militares custodiarán elecciones en todo el país

Más de 126.000 hombres y mujeres de las Fuerzas Militares, junto con un número similar de efectivos de la Policía Nacional, fueron desplegados en todo el país para garantizar la seguridad durante la jornada electoral.

Así lo confirmó en Blu Radio el coronel José Luis Bastidas, gerente del llamado Plan Democracia, quien explicó que el dispositivo fue planeado durante un año en coordinación con la Registraduría Nacional del Estado Civil y otras entidades de control.

De acuerdo con el oficial, el objetivo es custodiar 13.493 puestos de votación en todo el territorio nacional y asegurar que más de 41 millones de colombianos puedan ejercer su derecho al voto con tranquilidad.

"Más de 126,000 hombres y mujeres de las fuerzas militares y otro tanto de la Policía Nacional nos encontramos ya en el despliegue para cubrir los 13,493 puestos de votación a lo largo y ancho de nuestra nación con todas las capacidades de las fuerzas militares. Estamos listos, preparados, generando todas las condiciones de seguridad para que todos los más de 41,000 millones de colombianos que pueden ejercer el libre al voto el día de mañana lo hagan de de manera libre y segura"



Zonas con mayor atención

Las autoridades identificaron algunas regiones del país como zonas priorizadas de seguridad, debido a la presencia de grupos armados ilegales.

Entre ellas están Cauca, Catatumbo, el Bajo Cauca, Magdalena Medio, Chocó y Guaviare, donde se reforzó la presencia de la Fuerza Pública para prevenir posibles alteraciones del orden público.

BLU Radio. Elecciones en Bucaramanga / FOTO: Suministrada

Publicidad

Cierre de fronteras y controles

El coronel Bastidas también confirmó que el Gobierno decretó cierre de fronteras, una medida habitual en procesos electorales para evitar irregularidades.

Los pasos terrestres con países vecinos estarán vigilados por la Fuerza Pública y Migración Colombia, con el fin de impedir el ingreso o salida de personas durante la jornada electoral.



Línea para denunciar delitos electorales

Las autoridades también habilitaron la línea 157, disponible las 24 horas, para que los ciudadanos denuncien posibles delitos electorales como compra de votos, trashumancia o constreñimiento al elector.

Según el comandante, las denuncias serán remitidas de inmediato a unidades de la Policía o las Fuerzas Militares para actuar rápidamente.



Vigilancia contra ciberataques

El Plan Democracia también contempla un componente de ciberseguridad, ante el riesgo de ataques informáticos durante la jornada.

Publicidad

Las autoridades trabajan con entidades del Estado y con el Comando Conjunto Cibernético para proteger los sistemas de información y evitar afectaciones en el flujo de datos electorales.

Ciberataque por errores de usuarios Foto: ImgFX, referencia

Puestos de votación trasladados

De acuerdo con la información oficial, solo dos puestos de votación fueron trasladados en Cartagena del Chairá por motivos de seguridad, mientras que algunos más en Córdoba cambiaron de ubicación debido a inundaciones.

El resto de los puestos se mantienen según la planeación realizada por la Registraduría.

Finalmente, el coronel Bastidas invitó a los ciudadanos a salir temprano a votar y evitar aglomeraciones, destacando que la Fuerza Pública estará acompañando la jornada en todo el país.

“Que todo el mundo esté tranquilo y que podamos sacar eso adelante sin ningún problema”, concluyó.

Escuche la entrevista completa aquí: