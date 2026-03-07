En vivo
Más de 126.000 militares custodiarán elecciones en todo el país

La Fuerza Pública desplegó un amplio operativo de seguridad en todo el país para custodiar los puestos de votación y prevenir delitos electorales.

