Persiste alerta roja en ríos de Córdoba pese a disminución de lluvias y obras de maquinaria amarilla

Las emergencias por inundaciones siguen afectando a varios municipios en Córdoba, pese a la reducción de lluvias en los últimos días y a los operativos adelantados para garantizar el desarrollo de las elecciones legislativas de este domingo. Es por eso que desde la Gobernación anuncian que persiste la alerta roja en las cuencas de los ríos Sinú y San Jorge.

Es decir, los ciudadanos deben estar atentos a las medidas de prevención tomadas en los municipios inundados o al proceso gradual con el que varios damnificados están volviendo a sus hogares. Así lo ratificó Lina Benavides, coordinadora del Puesto de Mando Unificado departamental.

“Si bien el clima ha sido más favorable en los últimos días, la emergencia no ha terminado. Seguimos monitoreando permanentemente el comportamiento de los ríos y trabajando en territorio con maquinaria y equipos técnicos para mitigar riesgos. Es fundamental que las comunidades continúen atendiendo las recomendaciones de las autoridades y prioricen siempre la protección de la vida”, señaló la funcionaria.

“La maquinaria de la Gobernación de Córdoba está desplegada en los puntos críticos para recuperar y optimizar hidráulicamente todos esos sectores y para que las aguas fluyan de la manera adecuada. Las recomendaciones para la comunidad son que atiendan las directrices de cada territorio de acuerdo a su particularidad”, agregó.



Por el contrario, desde la Hidroeléctrica Urrá anunciaron que su operación trabaja bajo alerta naranja tras reducir totalmente el rebose de su embalse. Así mismo, cada vez son menores las descargas que se hacen hacia el río Sinú, situándose hoy en 413,09 metros cúbicos por segundo.

Además, la Gobernación, a través de la Secretaría de Educación Departamental, realizó la entrega de las dotaciones de vestuario y calzado de labor correspondientes a la vigencia 2025, dirigidas a docentes que prestan servicios en instituciones educativas de municipios y zonas rurales no certificados del departamento.

En total, 342 docentes tuvieron derecho a la dotación correspondiente al año 2025, de los cuales 192 son hombres y 150 mujeres.