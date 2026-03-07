En vivo
Mundo

Trump confirma nueva "coalición militar" en Latinoamérica: busca acabar carteles de narcotráfico

El mandatario realizó este anuncio durante el encuentro con 12 mandatarios latinoamericanos de derecha, al que no fueron invitados países con gobiernos progresistas como México, Brasil o Colombia.

Trump se reunió con presidentes de derecha en América
Trump se reunió con presidentes de derecha en América
Prensa Casa Blanca
Por: EFE
|
Actualizado: 7 de mar, 2026

