Caribeña Día, resultado del último sorteo del chance hoy, sábado 7 de marzo de 2026

El chance Caribeña Día se mantiene como uno de los sorteos más populares entre los jugadores en Colombia. Este juego, operado por Apuestas La Caribeña, ha ganado la confianza de miles de apostadores gracias a la transparencia de sus sorteos y a la rápida publicación de los resultados oficiales.



Número ganador del Caribeña Día hoy, sábado 7 de marzo de 2026

El número ganador del chance Caribeña Día de este el viernes 6 de marzo de 2026 es el (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar si el premio ha sido acertado.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

¿A qué hora se juega el Caribeña Día?

El Caribeña Día tiene un horario establecido que permite a los apostadores planificar sus jugadas con anticipación.



Lunes a sábado: 4:00 p. m.

Una vez termina el sorteo, los resultados oficiales se publican pocos minutos después a través de los canales autorizados. Esta rapidez en la divulgación de la información ha contribuido a fortalecer la credibilidad del juego entre los participantes.



Modalidades para apostar en Caribeña Día

Una de las características más atractivas de este chance es la variedad de modalidades de apuesta, que permiten a cada jugador elegir la forma de participar según su estrategia o presupuesto.

Las principales opciones son:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. 4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras sin importar el orden.

acertar las cuatro cifras sin importar el orden. 3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.

acertar las tres últimas cifras en el orden correcto. 3 cifras combinado: acertar las cifras en cualquier orden.

acertar las cifras en cualquier orden. 2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras del resultado.

acertar las dos últimas cifras del resultado. 1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.

Cada modalidad ofrece premios distintos, dependiendo del nivel de acierto y del valor apostado.



Cuánto cuesta apostar al Caribeña Día

Otro de los aspectos que ha contribuido a la popularidad de este sorteo es que permite participar con montos accesibles para la mayoría de los jugadores.



Apuesta mínima: $500 pesos colombianos.

$500 pesos colombianos. Apuesta máxima: $10.000 pesos colombianos.

Este rango facilita la participación tanto de apostadores ocasionales como de quienes juegan con mayor frecuencia.



Cómo reclamar un premio del Caribeña Día

Quienes resulten ganadores deben acudir a un punto autorizado de Apuestas La Caribeña para iniciar el proceso de reclamación del premio.

Documentos requeridos



Para reclamar el pago se deben presentar los siguientes documentos:



Tiquete original en buen estado y sin alteraciones.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos según el valor del premio

Dependiendo del monto ganado, pueden solicitarse documentos adicionales:



Premios menores a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos.

solo se requieren los documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: es necesario diligenciar el formulario SIPLAFT.

es necesario diligenciar el formulario SIPLAFT. Más de 182 UVT: además de los requisitos anteriores, se exige certificación bancaria vigente. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria, con un plazo aproximado de ocho días hábiles.

Con sorteos frecuentes, varias modalidades de apuesta y un proceso claro para reclamar premios, el chance Caribeña Día sigue siendo uno de los juegos más consultados por los apostadores en Colombia que revisan los resultados en cada jornada.