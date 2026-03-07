En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Elecciones 2026
Ley Seca
Guerra en Irán
Alberto Gamero
Inflación

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Nación  / Elecciones Colombia 2026  / Más de 1.000 uniformados vigilaran las elecciones de este 8 de marzo en Cundinamarca

Más de 1.000 uniformados vigilaran las elecciones de este 8 de marzo en Cundinamarca

El operativo cubrirá 407 puestos de votación y 3.158 mesas en todo el departamento, donde más de un millón de ciudadanos están habilitados para votar.

Publicidad

Publicidad

Publicidad