Más de 1.000 uniformados vigilaran las elecciones de este 8 de marzo en Cundinamarca

El Departamento de Policía de Cundinamarca dispondrá este domingo con 1.356 uniformados para garantizar que los ciudadanos puedan votar con tranquilidad. El operativo hace parte del Plan Democracia, con el que las autoridades buscarán proteger el proceso electoral y prevenir cualquier irregularidad durante las elecciones al Congreso y a las consultas interpartidistas.

Los uniformados estarán dedicados exclusivamente a la seguridad electoral, además de una reserva de 30 policías que podrán ser desplegados en caso de cualquier eventualidad. De estos puntos, 199 están ubicados en zonas urbanas y 208 en áreas rurales, donde también se reforzará la presencia de las autoridades para garantizar el normal desarrollo de la votación.

Como parte de las medidas para fortalecer la transparencia del proceso, la Policía Nacional en conjunto con la Registraduría Nacional implementará un sistema de reconocimiento biométrico facial, que permitirá verificar en tiempo real la identidad de los votantes y cruzar la información con bases de datos de antecedentes judiciales. Con esta herramienta se busca anticipar riesgos, garantizar la autenticidad de los sufragantes y evitar posibles irregularidades durante el certamen electoral.

Las autoridades señalaron que los 3.945 uniformados adscritos a esta unidad policial recibieron capacitación previa, para actuar antes, durante y después de la jornada electoral frente a posibles delitos o situaciones de riesgo. Finalmente, realizaron un llamado a los ciudadanos para que salgan a votar con tranquilidad, asegurando que la presencia de la policía estará desplegada en todo el territorio para acompañar el desarrollo de la jornada electoral.

