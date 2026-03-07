En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Elecciones 2026
Ley Seca
Guerra en Irán
Alberto Gamero
Inflación

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Decomisan $184 millones en el Valle del Cauca por presunta compra de votos

Decomisan $184 millones en el Valle del Cauca por presunta compra de votos

El operativo fue en la vía que comunica a Villarrica con el municipio de Palmira y el dinero fue hallado oculto en diferentes partes de un vehículo. Hay tres capturados.

Publicidad

Publicidad

Publicidad