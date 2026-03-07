Decomisan $184 millones en el Valle del Cauca por presunta compra de votos

Las autoridades investigan si 184 millones de pesos incautados en una vía del Valle del Cauca iban a ser utilizados para la compra de votos durante la jornada electoral de este domingo. El operativo fue adelantado por la Policía Nacional en la vía que comunica a Villarrica con el municipio de Palmira y a la altura del corregimiento El Bolo fueron descubiertos.

Durante la inspección del vehículo, los policías encontraron el dinero oculto en diferentes partes del automotor, incluso dentro de zapatos y prendas de vestir. En el que se movilizaban dos personas. En el procedimiento también fue detenido otro hombre que se movilizaba en motocicleta.

"Se logra la captura de tres personas y la incautación de 184 millones de pesos en efectivo, así como la incautación de ocho teléfonos celulares, bajo la modalidad de ocultamiento entre sus pertenencias. Estas personas se movilizaban en una motocicleta y un vehículo por el corregimiento del Volo del municipio de Palmira, al parecer con destino a la ciudad de Pereira", dijo la general Sandra Liliana Rodríguez, comandante del Departamento de Policía Valle.

Según las autoridades, durante el operativo los implicados habrían intentado ofrecer dinero a los uniformados para evitar el procedimiento, situación que fue rechazada por los policías, y uno de los capturados sería un cabecilla de un grupo armado.



"Al ser identificadas estas personas, al parecer uno de ellos se trataría de alias 'El Negro de Umar', un integrante del Grupo Armado Organizado de la Estructura Residual del Estado Mayor Central del bloque Jorge Suárez Luiseño, y al parecer esta persona actuaría como cabecilla de comisión del Frente "Rodrigo Cadete" en el Departamento de Huila. Es de anotar que estas personas presentan más de 14 anotaciones judiciales por delitos como receptación, porte ilegal de armas de fuego, fuga de presos, violencia contra el servidor público, concierto para delinquir", expresó la oficial.

El dinero y los capturados quedaron a disposición de la Fiscalía, que ahora investiga si estos recursos estaban destinados a la compra de votos durante la jornada electoral.