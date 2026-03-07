Más de 3.000 policías custodiarán elecciones legislativas en Barranquilla y su área metropolitana

Por las calles del área metropolitana de Barranquilla y en los principales puestos de votación se desplegarán más de 3.000 policías que este domingo harán parte del plan de seguridad preparado para las elecciones legislativas.

Habrá cobertura en los al menos 332 puestos de votación, así como en las sedes de la Registraduría y otros lugares relacionados con la jornada electoral. Además, fue acordado un dispositivo especial de prevención en los principales corredores viales del Atlántico.

“En el marco de la jornada electoral del 8 de marzo, la Seccional de Tránsito y Transporte del departamento de policía Atlántico desplegará un dispositivo especial de prevención, acompañamiento y control en los principales corredores viales del departamento. La presencia activa de nuestras unidades permitirá garantizar una movilidad segura, contribuyendo así al normal desarrollo de esta importante jornada electoral. Se ejecutarán controles estratégicos y acciones de regulación de tránsito orientadas a preservar el orden y la seguridad y la protección de todos los actores viales. Una movilidad segura fortalece la democracia”, declaró la capitán Lizbeth Sirley Herrera, jefe seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Atlántico

De hecho, el fortalecimiento de los controles está dando resultados, como la incautación de siete kilos de marihuana encontrados en un bus que provenía desde Cali y tenía como destino final Cartagena.



Esta semana también hubo una primera vigilancia a las instalaciones electorales y sus alrededores para prevenir que no se instalen artefactos explosivos o propaganda política.

El Brigadier General Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, indicó que dispondrá de todas las capacidades tecnológicas para fortalecer las labores de vigilancia y control durante la jornada. Este componente incluye cámaras analíticas, drones y el helicóptero Halcón, herramientas que permitirán mantener monitoreo permanente y una visión panorámica de los diferentes puestos de votación y sus alrededores.

“Estas capacidades operativas y tecnológicas permitirán reaccionar de manera oportuna ante cualquier situación que pueda alterar el orden público o afectar el normal desarrollo de la jornada electoral”, informó la institución armada.

Los uniformados comprometidos con la jornada electoral fueron capacitados por la Dirección de Educación Policial, mediante talleres virtuales y presenciales recibieron una retroalimentación de los delitos electorales, modalidades delincuenciales que son empleadas para corromper al sufragante, código electoral, entre otros temas.

Estos son algunos de los municipios que ya cuentan con decreto de ley seca por motivo de los comicios electorales del próximo domingo: Luruaco, ⁠Repelón, Tubará, ⁠Juan de Acosta, ⁠Sabanagrande, Baranoa, entre otros.