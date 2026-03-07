En vivo
Más de 3.000 policías custodiarán elecciones legislativas en Barranquilla y su área metropolitana

Más de 3.000 policías custodiarán elecciones legislativas en Barranquilla y su área metropolitana

Habrá cobertura en al menos 332 puestos de votación, así como en las sedes de la Registraduría y otros lugares relacionados con la jornada electoral.

