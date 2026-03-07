En vivo
Capturas a 3 personas con 28 millones de pesos en efectivo Barrancabermeja: posible compra de votos

Capturas a 3 personas con 28 millones de pesos en efectivo Barrancabermeja: posible compra de votos

El operativo se realizó en el barrio Buenos Aires, donde las autoridades capturaron a tres personas que se movilizaban en una camioneta en la que fueron hallados dinero en efectivo, celulares y material de propaganda política.

