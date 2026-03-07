Capturas a 3 personas con 28 millones de pesos en efectivo Barrancabermeja: posible compra de votos

Tres personas fueron capturadas en Barrancabermeja luego de que las autoridades encontraran cerca de 28 millones de pesos en efectivo, celulares y material de propaganda política dentro de un vehículo, en medio de los operativos de control desplegados por la jornada electoral.

El procedimiento se realizó en la vía pública del barrio Buenos Aires, en la comuna 1 del distrito petrolero, específicamente en el sector del tanque elevado del agua. La acción fue adelantada por uniformados durante labores de registro y control a vehículos dentro de los operativos coordinados desde el Puesto de Mando Unificado (PMU).

De acuerdo con el reporte oficial, los capturados fueron identificados como Juan Sabid Durán Guzmán, de 40 años; Marlon David Méndez Mendoza, de 23; y Esneyder Sabas Méndez Mendoza, de 41 años. Los tres se movilizaban en una camioneta Chevrolet Tracker de color blanco, con placa KYK-586.

Durante la inspección al vehículo, los uniformados hallaron $27.800.000 en efectivo, en billetes de 100.000 pesos, además de 27 teléfonos celulares de diferentes marcas, un computador portátil, un disco duro, 17 memorias USB y material de propaganda política.



Según informaron las autoridades, los ocupantes del vehículo no lograron justificar la procedencia del dinero ni de los demás elementos encontrados.

Tras verificar los antecedentes en el sistema SPOA, se estableció que Juan Sabid Durán Guzmán registra anotaciones judiciales por los delitos de inasistencia alimentaria y violencia contra servidor público. Por su parte, Marlon David Méndez Mendoza presenta anotaciones por hostigamiento por motivos de raza y falsedad ideológica.

Los tres capturados, junto con el dinero, los equipos electrónicos y el vehículo, fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que adelanta el proceso de judicialización y las investigaciones para determinar si estos hechos están relacionados con delitos electorales como la posible compra de votos.

Las autoridades indicaron que este resultado hace parte de las acciones para garantizar la transparencia del proceso electoral y combatir las economías ilegales en el distrito de Barrancabermeja.