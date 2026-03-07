Este 8 de marzo Colombia elige nuevo Congreso y define candidatos en consultas interpartidistas

Este domingo 8 de marzo se realizará en Colombia una nueva jornada electoral en la que los ciudadanos elegirán a los integrantes del Congreso de la República para el periodo 2026-2030. En estas elecciones se definirán los 102 senadores y 182 representantes a la Cámara que tendrán la responsabilidad de legislar durante los próximos cuatro años.

La jornada de votación se desarrollará entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m., horario en el que más de 40 millones de colombianos habilitados para sufragar podrán acudir a las urnas para ejercer su derecho al voto.

Además de escoger a los nuevos congresistas, los votantes también participarán en las consultas interpartidistas, mediante las cuales se definirán algunos de los candidatos que competirán en la primera vuelta presidencial el 31 de mayo. En esta ocasión se realizarán tres consultas: Gran Consulta por Colombia, Frente por la Vida y Consulta de las Soluciones.



ABC de las elecciones de este domingo 8 de marzo

Los votantes recibirán dos tarjetones obligatorios y uno opcional, uno de Senado y Cámara de Representantes y otro de las consultas interpartidistas, pero los ciudadanos tendrán que solicitar al jurado alguna de las tres consultas.

Existe un tercer tarjetón habilitado para este día, pero está dirigido a las zonas rurales de los municipios priorizados por el acuerdo de La Habana, para votar por las curules de paz.



Al momento de ejercer el derecho al voto, el ciudadano tiene dos formas de hacerlo: lista abierta o cerrada. En la primera se escoge a un candidato específico dentro del partido, por lo cual se debe marcar el logo del partido y el número del candidato.

En la segunda opción solo hay que votar por el logo del partido, pues ya fue elegido el orden de las curules. Hay que tener en cuenta que para estas votaciones la mayoría de los partidos tienen lista abierta.