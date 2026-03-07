En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Elecciones 2026
Ley Seca
Guerra en Irán
Alberto Gamero
Inflación

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Nación  / Elecciones Colombia 2026  / Este 8 de marzo Colombia elige nuevo Congreso y define candidatos en consultas interpartidistas

Este 8 de marzo Colombia elige nuevo Congreso y define candidatos en consultas interpartidistas

La jornada de votación se desarrollará entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m., horario en el que más de 40 millones de colombianos podrán acudir a las urnas para ejercer su derecho al voto.

Publicidad

Publicidad

Publicidad