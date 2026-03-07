El crujido del cereal llega al helado: nueva mezcla llega al mercado colombiano

Se trata del lanzamiento del Chococono ChocoKrispis, una propuesta de Crem Helado que combina su clásico helado en cono con el característico cereal de chocolate Choco Krispis. El producto comenzó a distribuirse en el país desde el 23 de febrero y hace parte de una estrategia que apuesta por la innovación y la conexión emocional con los consumidores.

Con esta mezcla, el tradicional sabor del Chococono se complementa con el “crunch” característico del cereal, un elemento que durante décadas ha estado presente en los desayunos de muchas familias. La compañía proyecta que este tipo de innovaciones impulse su crecimiento y amplíe la presencia del producto en más de 100.000 congeladores en todo el país.

Desde la compañía destacan que la apuesta no solo responde a una estrategia comercial, sino también a una forma de conectar con la memoria colectiva. “Estamos ante la unión de dos marcas líderes que son parte de la esencia de los colombianos”, afirmó Luisa Fernanda Carrizosa, gerente de mercadeo de Meals de Colombia.

Según explicó, la colaboración busca “elevar la experiencia de consumo con una propuesta única y multigeneracional”, que combine tradición, innovación y el recuerdo de sabores que han acompañado a varias generaciones.