¿Reseñas de viaje: guía útil o reclamo disfrazado? Travesía Blu del 7 de marzo de 2026

Estos fueron los temas tratados en Travesía Blu de este sábado, 7 de marzo de 2026:



Se debatió sobre: ¿Cuando dejas una reseña de viaje realmente ayudas a otros viajeros a tomar decisiones o simplemente estás cobrando una molestia por una mala experiencia?



Tema central: se presentó Trenzadas Expediciones, un proyecto liderado por la periodista Lilo Piedraíta que organiza viajes diseñados exclusivamente para mujeres hacia territorios de Colombia y experiencias internacionales.



En 'Recomendado', se destacó Tampa Bay como destino turístico en Estados Unidos por su oferta de parques de atracciones, compras, gastronomía y actividades familiares.



En 'El mundo a la carta', se habló del restaurante El Candil, ubicado en Nobsa, Boyacá, que ofrece platos con productos regionales como cordero, trucha de la Laguna de Tota y preparaciones inspiradas en cocina mediterránea.



En 'Cinema travel', se recomendó la película 'El Vigilante Nocturno', ambientada en Dinamarca, que además sirvió para explorar el atractivo turístico de ciudades como Copenhague y destinos como Billund y Odense.



En 'Recomendado de la semana', se presentó Hacienda Verde Tahití, una hacienda agroturística sostenible en Lajas, Puerto Rico, enfocada en turismo ecológico, cultivo de pitahaya y uso responsable de recursos naturales.



En 'Ecosistemas Blu', la bióloga Sofía Garcés habló sobre el reciclaje de textiles y explicó alternativas para reutilizar ropa en desuso, evitando que termine en rellenos sanitarios.



la bióloga Sofía Garcés habló sobre el reciclaje de textiles y explicó alternativas para reutilizar ropa en desuso, evitando que termine en rellenos sanitarios. En ‘Paisaje sonoro’, los oyentes viajaron con la imaginación hasta Andorra, en los Pirineos entre España y Francia, con el sonido de personas esquiando en sus montañas. El espacio destacó este destino europeo conocido por sus estaciones de esquí y paisajes invernales.