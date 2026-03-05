Actualizado: 5 de mar, 2026
Blu Radio Nación Elecciones Colombia 2026 Pedagogía Electoral El año de las coaliciones: El ABC de las consultas interpartidistas de este 8 de marzo
Bienvenidos al año de las coaliciones. Si tiene dudas sobre cómo votar este 8 de marzo, no sabe quiénes están en el partidor presidencial o no entiende por qué los políticos se pelean por hacer alianzas, ¡tranquilo!
En el nuevo videopodcast 'El Pasillo Político', los periodistas Lina María Sandoval y Andrés Carmona le explican todo lo que necesita saber, directo desde los lugares donde se toman las verdaderas decisiones.
En este episodio, desmenuzamos el tarjetón electoral y le contamos los secretos de la política, combinando más de 10 años de reportería con anécdotas de pasillo (y de largas plenarias aguantando hambre).
Para entender el poder de forma clara y sin enredos, conéctese con nosotros.