En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ecopetrol
Millonarios
UNP
Guerra en Irán
Elecciones 2026

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Nación  / Elecciones Colombia 2026  / Pedagogía Electoral  / El año de las coaliciones: El ABC de las consultas interpartidistas de este 8 de marzo

El año de las coaliciones: El ABC de las consultas interpartidistas de este 8 de marzo

Si aún tiene dudas sobre cómo funcionará la jornada, quiénes participan y por qué son tan importantes estas alianzas, aquí le explicamos todo el contexto para que llegue informado a su puesto de votación.

Publicidad

Publicidad

Publicidad