Ecopetrol
Millonarios
UNP
Guerra en Irán
Elecciones 2026

Selección clasificada al Mundial de la Fifa 2026 se queda sin técnico: hay video

Selección clasificada al Mundial de la Fifa 2026 se queda sin técnico: hay video

Esta noticia sorprendió a ese país y al mundo del fútbol, pues, aparentemente, no había razones o polémicas para que el director técnico saliera de su cargo a menos de 100 días de la competencia.

