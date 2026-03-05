En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ecopetrol
Millonarios
UNP
Guerra en Irán
Elecciones 2026

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / EE.UU. y Venezuela acuerdan formalmente restablecer relaciones diplomáticas

EE.UU. y Venezuela acuerdan formalmente restablecer relaciones diplomáticas

Tras la operación para capturar a Maduro, el gobierno Trump ha establecido un proceso de tres fases: estabilización, recuperación y transición democrática para el futuro de Venezuela.

Publicidad

Publicidad

Publicidad