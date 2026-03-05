Sociedad civil advierte riesgos democráticos por discurso de Petro sobre fraude electoral

Varias organizaciones de la sociedad civil, agrupadas en la Alianza por la Democracia, rechazaron las afirmaciones del presidente Gustavo Petro, por su alocución del pasado 3 de marzo en la que volvió a cuestionar la transparencia del sistema electoral a pocos días de los comicios.

En un comunicado, advirtieron que las declaraciones del mandatario son “irresponsables y peligrosas”, al considerar que desde su posición debe garantizar la estabilidad institucional y fortalecer la confianza ciudadana en las reglas democráticas.

Según señalaron, sembrar dudas sobre la integridad del proceso puede afectar la legitimidad del sistema democrático y generar desinformación o tensiones que incluso deriven en violencia política.

El pronunciamiento también menciona antecedentes internacionales para advertir sobre los riesgos de este tipo de discursos, recordando las acusaciones de fraude impulsadas por Donald Trump tras las elecciones de 2020, que contribuyeron a un clima de polarización que terminó en el asalto al Capitolio de Estados Unidos en 2021.



De igual manera, citaron los cuestionamientos del expresidente brasileño Jair Bolsonaro antes y después de los comicios de 2022, que tuvieron como resultado ataques contra instituciones democráticas en Brasil en 2023.

También hubo pronunciamiento acerca del preconteo, que el presidente señaló de ser ilegal y un gasto innecesario. Para estas organizaciones es un mecanismo informativo que permite conocer tendencias preliminares el día de las elecciones a partir de los formularios E-14 firmados por jurados y testigos electorales. Según explicaron, este proceso no tiene efectos jurídicos ni declara ganadores.

Los resultados oficiales, indicaron, solo se determinan a través del escrutinio, un procedimiento posterior realizado por jueces de la República y autoridades electorales. Alianza por la Democracia considera además que las declaraciones del presidente confunden ambos mecanismos y pueden inducir a error a la opinión pública.

En el comunicado también se refieren a la impugnacion masiva de las mesas, una solicitud hecha por el mandatario en su intervención por televisión nacional. En opinión de quienes firman el documento, los recuentos de mesas solo proceden cuando existe una justificación concreta, como inconsistencias matemáticas significativas en los resultados, enmendaduras en los formularios o dudas técnicas sobre los cómputos.

Promover impugnaciones generalizadas, advirtieron, podría saturar las comisiones escrutadoras, retrasar la consolidación de los resultados oficiales y generar dudas injustificadas sobre la voluntad popular.

Y por último, sobre las dudas alrededor del código fuente, que es la receta con la que se ejecuta el software de las elecciones, explican que puede ser auditado por partidos, campañas, movimientos políticos y organizaciones de observación electoral. Estas revisiones incluyen acceso al código fuente, participación en simulacros y la presencia de testigos técnicos durante el procesamiento de los resultados.

Las organizaciones concluyeron que el sistema electoral colombiano cuenta con múltiples controles institucionales, entre ellos, jurados de votación, testigos de partidos, escrutinio público, control judicial, observación electoral y auditorías técnicas.

Por ello, hicieron un llamado a todos los actores políticos, especialmente al presidente Petro, a actuar con responsabilidad institucional y contribuir a fortalecer la confianza en las elecciones.