Extraditan a Colombia a 'El Monstruo de Latinoamérica', acusado de crímenes contra menores en Cali

En el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, la Policía Nacional materializó la extradición activa del ciudadano Peter Francis Kennedy, también conocido como Peter Kharouta, señalado por las autoridades como alias ‘El Monstruo de Latinoamérica’, quien es requerido por la justicia colombiana por múltiples delitos sexuales contra menores de edad.

El hombre permanecía detenido en Argentina desde el 2 de octubre de 2024, tras ser capturado en ese país en cumplimiento de una orden de captura con fines de extradición emitida por la Fiscalía 30 de Cali.

La investigación, adelantada por la Dirección de Protección de la Policía Nacional, lo vincula con delitos de demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años con agravantes, en concurso homogéneo sucesivo de seis eventos; acto sexual violento, en concurso homogéneo sucesivo de dos eventos; y acceso carnal abusivo con menor de 14 años, en concurso homogéneo sucesivo de siete eventos.

Extraditan a Colombia a ‘El Monstruo de Latinoamérica’. Foto: Blu Radio

De acuerdo con las autoridades judiciales, Kennedy habría arrendado varios apartamentos en un edificio ubicado sobre la Avenida de las Américas, en la ciudad de Cali, donde presuntamente trasladaba niños, niñas y adolescentes a cambio de dinero para someterlos a graves conductas de explotación sexual. En el proceso investigativo también quedaron documentadas prácticas consideradas de extrema gravedad contra las víctimas.



La ubicación del fugitivo se logró gracias a un trabajo articulado entre la Policía Federal Argentina y la Oficina Central Nacional de Interpol Bogotá. Las labores incluyeron análisis de bases de datos, verificación de movimientos migratorios, revisión de redes sociales y trabajos técnicos de geolocalización que permitieron ubicarlo en el sector del Barrio Chino de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Tras su captura, se activaron los mecanismos de cooperación policial internacional entre Interpol Colombia e Interpo Argentina, lo que permitió concretar su traslado al país para que responda ante las autoridades judiciales.

El coronel Eiver Alonso, director de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional, destacó la importancia de la cooperación internacional en este caso.

“La materialización de esta extradición es el resultado de un trabajo coordinado entre autoridades de Colombia y Argentina. Con este procedimiento logramos que este individuo, requerido por graves delitos contra niños, niñas y adolescentes, sea puesto a disposición de la justicia colombiana para que responda por los hechos investigados”, señaló el oficial.