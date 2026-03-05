En vivo
Blu Radio  / Judicial  / Extraditan a Colombia a 'El Monstruo de Latinoamérica', acusado de crímenes contra menores en Cali

Extraditan a Colombia a 'El Monstruo de Latinoamérica', acusado de crímenes contra menores en Cali

Se trata de Peter Francis Kennedy, quien fue entregado por Argentina y ya está en Bogotá. La investigación documenta varios casos de explotación sexual contra niños, niñas y adolescentes.

