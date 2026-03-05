Caso UNGRD: empate en la Corte Suprema deja en suspenso decisión contra seis congresistas

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia no logró tomar una decisión sobre si llama a juicio o dicta medida de aseguramiento contra seis congresistas y excongresistas investigados por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Tras la votación, el resultado quedó empatado 3-3.

Aunque la Sala había sesionado dos veces esta semana para definir si ordenaba la captura y el llamado a juicio de Wadith Manzur, Karen Manrique, Liliana Bittar, Juan Pablo Gallo, Julián Peinado y Juan Diego Muñoz, tampoco se alcanzó un consenso en la reunión realizada este jueves.

En la sesión plenaria participaron los seis magistrados de la Sala de Instrucción, pero la votación terminó nuevamente sin una mayoría que permitiera adoptar una determinación. El empate dejó la decisión suspendida y, en la práctica, obliga a convocar a dos conjueces que deberán intervenir para definir la situación jurídica de los investigados.

Según lo previsto, el próximo miércoles la Sala de Instrucción se reunirá para elegir a esos conjueces. En cualquier caso, la decisión final quedará para después de las elecciones del 8 de marzo.



El proceso hace parte del escándalo de corrupción en la UNGRD y es adelantado por el magistrado Misael Rodríguez, quien investiga a cinco congresistas y a un exrepresentante a la Cámara señalados de, presuntamente, condicionar su voto en algunos proyectos de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público a cambio de la asignación de contratos a personas cercanas.

De acuerdo con la investigación, los congresistas habrían aprobado créditos solicitados por el Gobierno a cambio de que, a través de la UNGRD, se entregaran contratos mediante intermediarios en los municipios de Saravena (Arauca), Cotorra (Córdoba) y Carmen de Bolívar.