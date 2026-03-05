Mejorar frecuencia de buses, uno de los retos de TransMilenio para los próximos 25 años

Durante el Congreso Internacional “TransMilenio 25 años: Innovación que transforma ciudades”, expertos del sector de movilidad analizaron los principales desafíos que enfrentará el sistema de transporte masivo de Bogotá en el futuro. Uno de los puntos clave lo planteó la presidenta ejecutiva de la Cámara Colombiana de Infraestructura, María Consuelo Araujo, quien aseguró que el mayor reto para los próximos 25 años será mejorar la predictibilidad del servicio, es decir, la capacidad de que los usuarios sepan con mayor precisión cuánto tardarán los buses en llegar.

Según Araujo, este aspecto es fundamental para mejorar la experiencia de quienes utilizan diariamente el sistema.

La directiva también destacó que TransMilenio S.A. ha logrado mantenerse vigente durante más de dos décadas gracias a su flexibilidad operativa, lo que le ha permitido adaptarse a los cambios urbanos, tecnológicos y de movilidad que ha enfrentado Bogotá con el paso de los años.

En ese sentido, explicó que uno de los objetivos a futuro es avanzar hacia una mayor intermodalidad, es decir, una integración más eficiente entre distintos modos de transporte en la ciudad. Sin embargo, subrayó que el principal enfoque mientras se realiza este cambio debe seguir siendo garantizar la normalidad en la operación del sistema, evitando afectaciones que generen traumatismos para los millones de usuarios que dependen de este servicio diariamente.



Bus de TransMilenio Foto: AFP

Este congreso, organizado en el marco de los 25 años de operación de TransMilenio, reunió en Bogotá a autoridades locales, operadores de transporte, expertos internacionales, representantes del sector privado, academia y organismos multilaterales para discutir el futuro de la movilidad urbana.

Durante la apertura del evento, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, destacó que el sistema se ha convertido en un referente mundial, al señalar que muchas ciudades han replicado el modelo de buses de tránsito rápido (BRT) que nació en la capital colombiana. Según el mandatario, el reconocimiento también implica el reto de seguir innovando para ofrecer una mejor experiencia a los usuarios y garantizar el derecho a la movilidad.

Por su parte, la gerente general de TransMilenio S.A., María Fernanda Ortiz, hizo un balance de los desafíos que ha enfrentado el sistema en estas dos décadas y media de funcionamiento. Destacó que, pese a las dificultades, el sistema se ha caracterizado por ser responsable, resiliente e innovador.

Ortiz también resaltó algunos de los avances proyectados para los próximos años, entre ellos la transición hacia la movilidad eléctrica y la llegada de 711 nuevos buses, así como la integración con la primera línea del metro de Bogotá, lo que permitirá mejorar la experiencia de viaje para los usuarios.

La jornada continuará el viernes 06 de marzo, con discusiones sobre financiación del transporte, sostenibilidad, desarrollo urbano orientado al transporte y la transición hacia sistemas de cero emisiones.