Lotería de Bogotá, resultados del último sorteo hoy jueves 5 de marzo de 2026

La Lotería de Bogotá volvió a captar la atención de miles de jugadores en todo el país con la realización del sorteo número 2836, llevado a cabo en la noche del jueves 26 de febrero de 2026. Con un atractivo plan de premios y múltiples categorías, esta edición dejó nuevos ganadores en diferentes regiones de Colombia y reafirmó su lugar como una de las loterías más consultadas cada semana.



Premio Mayor de la Lotería de Bogotá

El gran protagonista de la jornada fue el número XXXX de la serie XXX, ganador del Premio Mayor de $10.000 millones. Este resultado convirtió al billete ganador en el más destacado de la noche, marcando un momento especial para su afortunado poseedor.

Cada jueves, este tradicional sorteo despierta la expectativa de miles de colombianos que esperan acertar el número ganador y llevarse uno de los premios más importantes del país.



Premios secos del sorteo 2836 de la Lotería de Bogotá

Además del premio mayor, el plan de premios incluyó una amplia variedad de premios secos en diferentes categorías, lo que amplía las oportunidades de ganar para los participantes.



Una tradición que respalda la salud en Colombia

Con más de un siglo de historia, la Lotería de Bogotá se mantiene como uno de los juegos de azar más tradicionales del país. Su completo plan de premios, la transmisión en vivo de los sorteos y la constante aparición de ganadores en distintos departamentos fortalecen la confianza de los jugadores semana tras semana.

Además, una parte de los recursos recaudados se destina al fortalecimiento del sistema de salud en Colombia, lo que refuerza su impacto social y su relevancia dentro del panorama de las loterías nacionales.

Los resultados publicados corresponden a los números oficiales del sorteo 2836 del 5 de marzo de 2026. Se recomienda a los jugadores verificar sus billetes a través de los canales oficiales de la Lotería de Bogotá para confirmar cualquier premio.

