Llega el ‘Joven Sherlock’, la historia nunca vista del famoso detective

Prime Video dio a conocer el tráiler y el arte oficial de El joven Sherlock, una serie que explora los años formativos del icónico detective creado por Arthur Conan Doyle. La producción está protagonizada por Hero Fiennes Tiffin (After), quien asume el papel de un Sherlock Holmes adolescente, en una etapa previa a convertirse en el enigmático investigador de Baker Street.

Dirigida en sus dos primeros episodios por Guy Ritchie, la serie plantea un relato de misterio con tintes de acción, centrado en el primer gran caso que marcará el destino del joven Holmes. Los ocho episodios que conforman la temporada se estrenarán el próximo 4 de marzo de 2026 y estarán disponibles en más de 240 países y territorios.

Joven Sherlock // Foto: Prime Video

Un origen marcado por el peligro

La historia presenta a un Sherlock carismático, brillante y desafiante de las normas, cuya vida da un giro inesperado al cruzarse con James Moriarty. Este encuentro, lejos de ser circunstancial, lo conduce a una investigación por asesinato que pone en riesgo su libertad y su futuro.

El caso inicial del joven detective destapa una conspiración de alcance internacional que lo obliga a enfrentarse a fuerzas más poderosas de lo que imaginaba. El conflicto no solo define su relación con Moriarty, sino que también sienta las bases de la mente analítica y el carácter reservado que lo distinguirán en la adultez.



Ambientada en una Inglaterra victoriana vibrante y convulsa, la serie expande su narrativa más allá de las fronteras británicas, mostrando a un adolescente todavía en formación, distante del célebre investigador que años después residirá en Baker Street. Esta reinterpretación apuesta por explorar las primeras heridas, decisiones y contradicciones que moldearon al personaje.